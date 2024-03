Jaime Durán Barba sobre la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri: "Van a terminar matándose"

El consultor polìtico, Jaime Durán Barba, habló sobre el gobierno de Javier Milei luego de 100 días. Además también se refirió a la relación política que mantiene el presidente junto a Mauricio Macri. Durán Barba es un asesor político quien llevó adelante exitosas campañas electorales a lo largo del continente.

Para Durán Barba "Milei nunca va a obedecer a Mauricio (Macri)", porque “no son lo mismo” en ningún aspecto. “Por naturaleza, no pueden llevarse bien”, explicó. Además agregó que "Milei no se obedece ni a sí mismo".

“Es imposible que tu pongas en una jaula a vivir a un tigre siberiano y un carpincho. Van a terminar matándose de todas maneras, no hay remedio. Mauricio es una persona muy fuerte, quiere que le obedezcan siempre, y Milei nunca va a obedecer a Mauricio. Milei no se obedece ni a sí mismo. Entonces es inevitable que su cercanía produzca una supernova, una explosión que ilumine el universo”, explicó.

El analista cuestionó la institucionalidad del gobierno de Milei: “Tengo muy buena relación con alguna gente de su entorno. Algunos se formaron en mi oficina incluso, buenos chicos, gente valiosa. Pero que tienen esa ideología en la que creen que hay que destruir el Estado, así como los católicos creen que hay Dios”. Agregó: “Creen que las instituciones no tienen sentido. Si tu ves un equipo que piensa así, te das cuenta de lo que está pasando porque hacen un montón de cosas y no hacen nada institucional”.

“Tienen rasgos psicológicos raros", dijo Durán Barba sobre Milei

“Cierran el INADI, pero no mandan una ley que cierre el INADI al Congreso; lo mismo pasa con Télam. Toman iniciativas públicas pero no hacen un proyecto de ley. No les interesa porque no son institucionales”. explicó en este sentido.

Durán Barba, reconocido analista político, dio su visión de por qué el presidente ganó las elecciones: "Yo creo que Milei ganó porque es distinto a todos los demás. En esta etapa de crisis de la política representativa, todos los países buscan a alguien -por ponerle un nombre- raro, que no se parezca a los políticos normales”.

“Tienen rasgos psicológicos raros. Boric no es una persona común, tiene un tipo de Asperger moderado y una dificultad de vinculación con la realidad. Lo mismo con Noboa en Ecuador, lo mismo Trump. Milei es la persona que, según todas sus biografías, vivió una infancia muy atormentada con un padre violento y salvaje. Vivió una escuela y un colegio en el que le hacían mucho bullying, vivió una relación profesional con empresas en donde le hacían mucho bullying. Estuvo siempre perseguido por los ‘normales’”; de pronto, llega a Presidente y puede ser él quien persigue a los demás. Entonces se desata contra todos. Psicológicamente es completamente comprensible. Se está desquitando del padre, de los que lo jorobaron en el colegio y en la empresa”, añadió Durán Barba.

"Van a terminar matándose", explicó Duran Barba

"Es un tipo bien inteligente. Ha hecho cosas que a mí me han desconcertado. Su discurso abriendo las sesiones del Congreso fue desconcertante. Convocó al diálogo, siempre hace cosas raras”, agregó sobre Milei. El asesor también defendió el mensaje de "anticasta": “A pesar de que (en su gobierno) integra algunos miembros de la casta, sigue siendo un anticasta, un líder alternativo. Desde cómo se viste, cómo habla, lo que hace. En eso hay una total coherencia”

“Milei puede volcar. En el gobierno están en un tobogán de entusiasmo y de ego que es peligroso”, apuntó, y concluyó: “A Milei le aconsejaría que no actúe sin pensar. No se puede improvisar todo”, concluyó