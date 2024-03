“Parece que nunca se fue del kirchnerismo”, dijo Hebe Casado sobre Martín Lousteau

Las tensiones se agudizan en toda la política nacional tras el rechazo del DNU en la Cámara de Senadores de la Nación, incluido el radicalismo tras la decisión de Martín Lousteau de votar en contra del mega decreto. Entre otros temas, como las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel y si estuvo bien o no tratar el DNU en el Senado, Hebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza, habló sobre el voto del presidente de la Unión Cívica Radical en MDZ Radio 105.5 FM.

Sobre las diferencias entre Milei y Villarruel, Casado dijo: “No sé si hay tantos mitos o es más biri biri periodístico para llenar titulares”. Y agregó que “la vicepresidente no quiere quedar en la misma situación que la vicepresidente anterior (Cristina Fernández de Kirchner) que sólo llamaba a sesiones cuando había algo que le convenía a ella. Tarde o temprano, iban a tener que sesionar para tratar el DNU. Demorarlo más o menos es prolongar algo que ya se sabía el resultado”.

Consultada por si el resultado en el Senado pudo haber sido distinto, Hebe Casado aprovechó para criticar al peronismo y respondió que “con Unión por la Patria no sé hasta dónde se puede negociar algo. Por eso seguir prolongando o saltarnos institucionalidad por una cuestión puramente especulativa, tampoco correspondía. Veremos cómo nos va en Diputados”.

En cuanto a la posición de quienes votaron en contra, incluyendo al presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien advirtió sobre la inconstitucionalidad de dicho decreto, Casado expresó que “no tienen habilidad moral para decir si algo es inconstitucional, o no. Si analizamos cada uno de los DNU de Alberto (Fernández), violaron absolutamente la Constitución y los derechos de los argentinos. No tienen la altura moral para decir nada”. Al respecto agregó: “La mayoría de las cosas que dice el DNU fueron las que Milei propuso durante la campaña. No le están diciendo que no a Javier Milei, le están diciendo que no al 56% de los argentinos”.

Si el rechazo del DNU se repite en Diputados, y si esto pone en peligro el Pacto de Mayo, la vicegobernadora respondió que eso sería “hacer futurismo y no es conveniente hacerlo. Hay que ver lo que sucede en Diputados y, a partir de ahí, sacar conclusiones. Los legisladores tienen que estar a la altura de las circunstancias”. Y agregó: “Ya es hora, como dice Javier Milei, de que la casta escuche a la ciudadanía".

Finalmente, Hebe Casado lanzó un durísimo dardo contra Lousteau: “Hay que destacar que, excepto Lousteau, el resto del radicalismo votó a favor del DNU. Lousteau quedó en offside. Parece que nunca se fue del kirchnerismo”.

Escuchá la entrevista completa: