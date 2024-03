"No tengo miedo": tras el rechazo del DNU, Martín Lousteau apuntó contra Javier Milei por una campaña en redes sociales en su contra

El senador radical y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, cuestionó a Javier Milei por apuntar en su red social contra los legisladores que votaron negativamente al DNU de desregulación económica en la Cámara Alta.

En ese sentido, reveló que “publicaron su número y recibió seis llamados” después de los posteos del mandatario en su contra y subrayó que “algún día (Milei) tendrá que responder por los trolls”.

“No me mueve nada, me preocupa lo real, no pierdo dos horas por día en Twitter”, sostuvo Lousteau en diálogo con C5N. Acto seguido, planteó: “Si queremos transformar la Argentina, si alguien puede tuitear y nos asusta, ¿cómo vamos a hacer frente a los cambios que de verdad hacen falta?”.

Respecto a su voto en contra, el excandidato a jefe de gobierno porteño justificó que el decreto es "inconstitucional” y resaltó que alguien como Milei "no debe tener facultades delegadas".

"Muchos que votaron a favor me dijeron 'es inconstitucional', pero yo no tengo miedo", lanzó de forma desafiante y cargó contra los radicales que acompañaron con su voto a favor.

"En privado muchos dicen una cosa, y luego votan otra. ¿Por qué lo hacen?, algunos por conveniencia, otros porque miedo porque el presidente después castiga", les recriminó. Cabe señalar que solo hubo cuatro integrantes de la bancada radical que rechazaron el DNU.