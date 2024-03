Adorni desmintió que haya una "interna" entre Villarruel, Milei y el resto del bloque

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió que exista una interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei. En su habitual conferencia de prensa desestimó estas versiones surgidas luego de que la vicepresidenta haya aceptado dar lugar a una sesión especial pedida por senadores opositores para tratar el DNU.

"Quedamos sorprendidos con las lecturas del comunicado. Fue dedicado a la casta política, desconocemos por qué se hizo una interpretación desacertada y se la relacionó con la vicepresidente. Eso no es así, no hay ninguna interna ni pelea", señaló Adorni.

Aclaró que “no hay ningún problema entre Milei y Villarruel", y le pidió a la prensa acreditada que "no busquen una interna donde no la hay”. "Si quieren inventar una interna, no la van a lograr porque no la hay", aclaró, y señaló que el polémico comunicado fue dirigido hacia la "casta política".

“Hubo una mala lectura del comunicado, pero estuvo dedicado contra la casta política. Desconocemos por qué se hizo una lectura desacertada. No hay interna, ni enfrentamiento. Muy por el contrario. Somos un gran equipo de trabajo”, cerró el tema.

Comenzó la sesión en el Senado con Victoria Villarruel en la mira

Por otro lado, defendió el DNU explicando que "el mismo llevó a un aumento de oferta de alquileres, a una libertad y apertura de cielos en los vuelos, una disminución de la aceleración de la inflación, a que "empresas de primer nivel" manifestaran su intención de venir a la Argentina, entre otras cuestiones".

Este jueves se está sesionando desde las 11 de la mañana en la Cámara de Senadores la aceptación o el rechazo del DNU. Es en este contexto que Adorni consideró que "quedará en la conciencia de los senadores votar a favor o en contra de otorgarle mas libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del senado en votar en contra de un DNU en toda la historia".

En esta línea, el vocero explicó que en caso de que el DNU se rechace tanto en Senadores como en Diputados, "no solo hay un plan B, también hay un plan C". "No somos unos improvisados. Tenemos muy claro el norte y sabemos que en el medio van a pasar un montón de cuestiones. Todo lo que pasa está previsto y tenemos alternativas, que no las vamos a revelar", agregó.

Por último, el vocero confirmó que se actualizó el reglamento por el uso de armas de fuego para las fuerzas federales, con el objetivo de darle más "facultades". "Ahora van a poder usar sus armas de fuego para detener a un delincuente que oponga resistencia o se esté dando a la fuga".