La exigencia al Gobierno de Milei que llevó Alfredo Cornejo a la Casa Rosada

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro este miércoles con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada. Tras la reunión, el mandatario mendocino afirmó que no hubo “novedades” sobre el “pacto de mayo” y que todavía no tienen “precisiones” sobre la nueva “ley Bases” que pretende impulsar el Gobierno nacional. A su vez, el dirigente radical exigió la coparticipación de todos los impuestos nacionales y que se reviertan las modificaciones al Impuesto a las Ganancias.

Cornejo estuvo esta mañana reunido con Francos, luego de que el viernes pasado no pudiera asistir al encuentro que tuvieron el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con gobernadores y vicegobernadores de las provincias, con el objetivo de iniciar las negociaciones de cara al pacto del 25 de mayo, convocado por el presidente Javier Milei.

“No hay muchas más novedades que las que el viernes el Jefe de Gabinete y él le comunicaron a los gobernadores. Repasamos los temas pero no hay precisión porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a enviar al Congreso y no tiene más precisiones sobre el pacto del 25 de mayo, de lo que ya anunció el presidente con sus 10 puntos en la Asamblea Legislativa”, expresó el gobernador mendocino tras el encuentro, haciendo referencia también a la nueva versión de la “ley ómnibus” que pretende reimpulsar el oficialismo en el Congreso.

Por otra parte, el dirigente radical expresó su respaldo a que se vuelva a modificar el Impuesto a las Ganancias, para que cambiar los base salarial a partir de la cual se aplica el tributo, ya que la reforma del año pasado afectó sensiblemente las partidas de coparticipación que reciben las provincias.

“El impuesto a los ingresos personales la mayoría de las provincias creemos que debe restablecerse. Creemos que es un impuesto patrimonial, de los progresivos y no de los impuestos que gravan al consumo o a la actividad económica. Es un impuesto patrimonial que la mayoría de los países del mundo tienen, los capitalismos avanzados y democráticos”, manifestó Cornejo.

Asimismo, aseguró que “eliminarlo ha sido un error” y remarcó que “hay que ver cuáles son los pisos, categorías y revisar todo eso”. A su vez, planteó que “a las provincias hay que compensarlas por esa pérdida”.

“Se repartía en un 60% para las provincias y el 40% para la Nación. Creemos que es injusto y no tiene nada que ver con el federalismo y la libertad económica mantener impuestos como el del Cheque, a los combustibles que no son coparticipables. Con lo cual a mí me parece que si hay un proceso de eliminación de impuestos hay que eliminar los que no sirven o distorsionan la economía y no eliminar los patrimoniales”, advirtió el mandatario provincial.

En este sentido, Cornejo reiteró el planteo que le había realizado a Francos y al Gobierno nacional durante la Vendimia, exigiendo que se coparticiparan todos los impuestos nacionales. “Si hay impuestos, como dice la Constitución, todos son coparticipables, salvo afectaciones específicas”, sentenció.