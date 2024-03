El próximo paso tras el contudente paro que llevó a cerrar oficinas fiscales

Este sábado 9, el domingo 10 y el lunes 11 volvieron a parar casi la totalidad de los 220 judiciales que toman las denuncias en las oficinas fiscales mendocinas. Es el segundo paro en 7 días y el motivo es el reclamo de una suba salarial que impacte en el ítem CPP, un adicional propio de estos trabajadores judiciales.

El impacto del paro en la prestación del servicio de Justicia fue tal que algunas oficinas fiscales tuvieron que cerrar por falta de auxiliares para reemplazar a quienes estaban llevando adelante la medida de fuerza. Hay un principio de diálogo pese al anuncio del Ministerio Público Fiscal de descontar los días no trabajados, para que frenar una nueva medida.

En diálogo con MDZ, el secretario del gremio de Judiciales, Ricardo Babillón, se refirió a la contundencia del paro, que fue superior a la del fin de semana anterior, es decir, el de Vendimia. En esos días, se calculó una adhesión del 80% mientras que esta nueva medida superó el 90%, es decir, fue casi total.

"El paro tuvo un muy alto acatamiento del 90% aproximadamente. De hecho, la Procuración salió a unificar todas las oficinas en una por departamento y ni aún así logró juntar auxiliares para que trabajen", sostuvo. En ese sentido, Babillón remarcó que la oficina fiscal de Luján de Cuyo estuvo trabajando sin ayudante fiscal, lo mismo que las de Maipú y Rivadavia. En Godoy Cruz, Capital y San Martín funcionaron con un auxiliar mientras que Guaymallén con tres.

Pero además, hubo oficinas que estuvieron cerradas porque no había nadie que atendiera. Son las de Junín, Palmira y Santa Rosa. Es decir que si alguien tuvo que hacer una denuncia en esas zonas no tenía atención de Justicia. "Realmente el paro fue muy fuerte y la realidad es que los compañeros no dan más", explicó el titular de Judiciales. En ese sentido, aseguran desde Judiciales que situación social se refleja fundamentalmente en el ámbito donde trabajan: han aumentado las denuncias, muchas de ellas de violencia de todo tipo de acuerdo a la información que manejan del sindicato y por lo tanto, las 8 horas que trabajan tomando las denuncias, más el sueldo que no alcanza con la galopante inflación, complica la situación. De hecho, desde el último trimestre de 2023 a esta parte, han renunciado 12 trabajadores, a pesar de estar en blanco. El cálculo que hacen es que ha existido una renuncia por semana.

Una oficina fiscal de Capital

Tan grave es la situación que una de las mociones que están reclamando desde un sector de estos agentes del Estado es hacer un paro por tiempo indeterminado, que el gremio está tratando de contener. Ante este panorama y el fuerte paro, desde el ministerio público fiscal están haciendo gestiones ante el Ejecutivo para que haya una solución inmediata. Es decir se está trabajando en una propuesta salarial que deben aceptar desde Casa de Gobierno porque son quienes tienen los presupuestos para garantizarlas.

Una de los reclamos además, es la ausencia de representantes de la Suprema Corte de Justicia en la mesa paritaria, un asunto que se había pactado en la última acta complementaria.