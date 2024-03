Alarma en las oficinas fiscales de Mendoza por un reclamo salarial tras varias renuncias

Los trabajadores de las oficinas fiscales hicieron un paro de tres días que abarcó desde el viernes pasado hasta el domingo. Reclaman aumento salarial y este miércoles podrían extender la medida para el próximo fin de semana o incluso votar un paro por tiempo indeterminado. El ministerio Público Fiscal les descontará los días no trabajados. La medida ocasionó complicaciones y retrasos en la Justicia porque los fiscales tuvieron que reemplazar a los agentes que estaban de huelga. Además, han renunciado trabajadores en los últimos meses por los atrasos salariales.

En las oficinas fiscales se toman las denuncias de los delitos. Funcionan durante todo el año, sin feriados y trabajan incluso de madrugada. En Mendoza, hay 220 trabajadores y este fin de semana vendimial, el 80% de ellos, de acuerdo a las estimaciones que hace el gremio Judiciales, hicieron paro. "La paralización de las actividades fue el viernes, el sábado y el domingo", contó a MDZ el secretario general del sindicato, Ricardo Babillon. El motivo de la medida es un pedido urgente de actualización salarial. En el bono, tienen un ítem exclusivo de estos agentes del Estado, que en años anteriores representaba un 40% del sueldo y que atiende a las características del trabajo que hacen, que es de 8 horas y toman denuncias de mucha gravedad. Hoy ese ítem, significa el 12% del sueldo porque las últimas subas salariales se han hecho a través de otros ítems. Un trabajador que recién se inicia cobra 300.000 pesos.

Los tres días de paro ocasionaron un caos en la Justicia. Fuentes del Ministerio Público explicaron a MDZ que "más allá de que la legitimidad o no del reclamo", han decidido "descontar los tres días no trabajados" y si la medida se extiende, también responderán de esa manera "porque es lo que indica la ley". En el Ministerio Público entienden que se trata "de un servicio no prestado" por eso les harán descuentos. Para poder reemplazar a los trabajadores de las oficinas, los fiscales o sus ayudantes, debieron tomar las denuncias durante el fin de semana pasado, lo que causó una acumulación de trabajo porque hubo muchos detenidos.

El gremio judiciales

Este miércoles 6 habrá una asamblea, y de acuerdo a lo que contó el titular del gremio de Judiciales, hay varias mociones dando vuelta que podrían ponerse en consideración para continuar con el reclamo salarial. Podrían replicar la medida de fuerza el próximo fin de semana o votar una iniciativa más dura, como un paro por tiempo indeterminado lo que podría complicar aún más la prestación del servicio de Justicia. Babillon contó a este diario que, además, "están renunciando los trabajadores de las oficinas fiscales porque es un trabajo cada vez más complejo y mal pago". Calculan desde el sindicato que al menos un trabajador dimite por semana. "Lo cual genera cada vez más trabajo, porque no son reemplazados. Además, tampoco se ha incorporado nuevas personas en reemplazo de quienes se han jubilado por lo tanto cada vez se hace más complicado atender las denuncias en las oficinas fiscales", agregó.

La recomposición salarial depende de una decisión del Ejecutivo provincial. Hace unos días hubo un acercamiento con una propuesta de incorporar un ítem de productividad pero esa idea está lejos de lo que pretenden desde Judiciales.