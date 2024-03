El “palito” de Cornejo para el Gobierno nacional desde Buenos Aires

Alfredo Cornejo llegó a Buenos Aires esta mañana para participar del congreso anual de Amcham donde tenía planeado disertar junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y al mandatario de Chubut, Ignacio Torres. Finalmente, el vuelo se atrasó por las fuertes tormentas y el gobernador de Mendoza tuvo sus minutos solo de exposición.

El presidente Javier Milei.

Pasado el mediodía compartió en su cuenta oficial un video sobre el megaoperativo que se realizó en Godoy Cruz y después sobre su intervención en el panel “Una Argentina Viable”. En su presentación habló sobre la realidad del país, la relación con el mundo privado, las inversiones y su opinión sobre el país y el rumbo que debe tomar. “Tengo buenas expectativas sobre el futuro de la Argentina porque estamos debatiendo temas que antes estaban ocultos. Es un avance que dialoguemos sobre reformar leyes laborales, simplificar impuestos y mejorar la relación entre el contribuyente y el estado, por ejemplo”, escribió en su cuenta de “X” a forma de resumen.

Y no dudó en lanzar un “palito” al Gobierno nacional. “Ahora bien, todas esas reformas necesitan acuerdos. El gobierno no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral. Somos muchos los que queremos cambios profundos en la Argentina”, disparó sin reparos Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo en el AmCham Summit 2024.

“Es necesario un cambio cultural que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, defensa y justicia”, cerró el mandatario provincial.

La intervención del Alfredo Cornejo

Durante su presentación en el AmCham Summit 2024, Alfredo Cornejo mostró una mirada positiva sobre el futuro del país, cuestionó a la dirigencia de la UCR y confirmó que la mayoría de Juntos por el Cambio respalda las reformas que propone el presidente Javier Milei.

El gobernador aplaudió el objetivo de déficit fiscal cero, la baja de los impuestos y el avance sobre la reforma laboral. Por otra parte, fue crítico con la cúpula de la UCR señaló como emisora de comunicados para la “tribuna”.

Alfredo Cornejo se reunirá mañana con Guillermo Francos.

"Creo que la mayoría de los simpatizantes de los gobernadores del radicalismo quieren la reforma económica. Los dirigentes quieren cubrirse ante la militancia con un comunicado y no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno. Me parece inoportuno. Más para la tribuna y no me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando. Tampoco para reconciliarse con el simpatizante radical que quiere que a este gobierno le vaya bien", dijo Alfredo Cornejo.