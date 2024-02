Así se comunica Javier Milei: memes y likes, la forma de contar lo que piensa

El presidente Javier Milei tiene una forma particular de comunicar sobre los principales asuntos que rodean al Gobierno y la sociedad. Es por eso que en esta oportunidad, y luego de la caída de la ley ómnibus en Diputados cuando se estaba dando su tratamiento en particular, no fue la excepción: una publicación de Milei como Terminator, un "like" a un video que asemeja el pensamiento del presidente sobre el tire y afloje con distintos sectores por el proyecto de ley y un Milei israelí fueron los posteos que aparecieron en el medio de la escena política que enfrenta al Gobierno con los gobernadores y diputados.

"Casta a la vista baby", reza una de las publicaciones que subió este jueves el presidente a su cuenta de Instagram. Firmado por el artista Nik, la foto muestra a un Milei vestido de Terminator y se lee: "(Eduardo) Belliboni detectado, sindicalista detectado, gobernador detectado, diputado detectado". La idea del posteo es dar a entender que todos esos actores que se nombran pertenecen a "la casta" un concepto de vieja data para el liberal, que lo usa desde antes de su campaña presidencial. Además, "mete púa" con respecto a los gobernadores, los recientes enemigos del Gobierno por haber "extorsionado" para que no salga la ley, según el oficialismo.

Esta no fue la única acción que tuvo este miércoles Milei en redes, ya que dio "like" y "RT" a un fragmento de la película de "Relatos Salvajes" en donde se lo escucha decir al personaje interpretado por Oscar Martínez "se cortó, no hay trato". "Son todos una manga de buitres", prosigue la escena.

El usuario que logró que Milei le diera atención al posteo lo acompañó con el siguiente texto: "Estimados esto es así. Quienes quieran entenderlo irán por el camino correcto. SE TERMINÓ MUCHACHOS Aquellos que #NoLaVen no van a poder, es miseria o volver a hacer la Argentina grande otra vez". Es así como el presidente sigue dando mensajes de sus pensamientos y visones sobre la escena política desde sus redes sociales y reacciones en ellas.

El meme que subió Milei a sus redes.

El video que reposteó Milei

Como si fuera poca la exposición que tiene el presidente en las redes sociales, en la TV israelí apareció una imitación de él que fue furor. "Vamos a trasladar la embajada por el asado que vamos a hacer, llevo una parrilla, vamos a poner linda carne, pollo", dice el falso Javier Milei. Además, agrega que eso no es todo, ya que fue a Israel para llevar "ayuda financiera", haciendo referencia a 40 millones de pesos: "Tomalo, carajo", festejó.

Un Milei israelí que corta con los mensajes subliminales

A pesar del chiste, el tema escaló cuando los conductores del programa le dijeron que esa cifra de dinero eran solamente "270 shekels", la moneda oficial del Estado de Israel.