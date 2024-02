Traición: el voto negativo que puede generar una salida clave en el Gobierno de Javier Milei

Osvaldo Giordano llegó al Gobierno de Javier Milei dentro de un bosquejado acuerdo político para lograr algunas adhesiones. Fue el desembarco de dirigentes ligados a Juan Schiaretti, gobernador saliente de Córdoba, que apostó a la tercera vía junto a Florencio Randazzo y tuvo un mal desempeño buscando una campaña basada en el "sentido común". Así llegó entonces el especialista en cuentas que venía de ser su ministro de finanzas local y que logró imponer la pulseada a Carolina Piparo, quien había sido confirmada por el propio presidente. Ahora, Giordano puede pagar con su puesto la "desobediencia" de su pareja, Alejandra Torres.

La lógica del actual Gobierno no es nueva: las traiciones se pagan y los premios se analizan. La pareja de Giordano acompañó la votación en particular de la ley ómnibus y en contra los artículos que consideró se podían mejorar. Lo explicó en radio en una entrevista y aclaró: "nunca pensé que el puesto de Osvaldo pudiera ser presión para mi desempeño". Sí, dentro de la órbita presidencial consideran al grupo de "traidores" como los diputados que no acompañaron el total y pueden echar a Giordano por eso, es un rumor que se empezó a instalar durante la tarde.

En todos lados. El rol de Karina Milei, también en el Congreso.

Al ser consultada, subió la apuesta con una posición que termina de tensar con el Gobierno. “Veo un kirchnerismo y un oficialismo que no tienen grieta porque me han descalificado por ser 'la mujer de'. Existe ese menosprecio y me llama la atención frente a un partido que dijo que había que cortar los vínculos con el Vaticano, se ve que para algunos es bueno la libertad de pensamiento, pero si somos mujeres o 'parejas de' tenemos que volver a la época pasada de aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias. A esta altura, eso no da", aclaró Torres. Así entonces, el bloque Hacemos empezó a subir la temperatura, pero dentro del oficialismo son conscientes del peligro de tener "a Córdoba" en contra, sumadas las tensiones con el radicalismo, lo que podría dejar un bloque oficialista en Diputados que no alcance ni para negociar llegar al quórum mínimo de 129 legisladores.

La crisis interna en términos parlamentarios del Gobierno es total. "No hay pericia, Martín (Menem) está aprendiendo mientras es presidente de la casa, es imposible que no pasen estas cosas, el tema es el rol de Karina Milei y el caos que genera", define un hombre de dos décadas de Congreso en sus espaldas a MDZ durante la consulta por la salida hipotética de Giordano. Por ahora, las renuncias de peso son pocas, pero durante la noche del rechazo de la ley ómnibus en particular, se incrementó la posibilidad de que Martín Menem o Guillermo Francos salgan de la gestión.

De gira. Javier Milei, está en Israel.

El ministro del Interior es también parte de los que trabajan con la Anses y tiene un rol protagónico en cada área de trabajo, por lo que los rumores de renuncia o de ser echado llegaron a su despacho y recibieron la consulta de MDZ: "Especulaciones de gente que no sabe", respondieron lacónicos. Un capítulo más de la crisis política autogenerada por el Gobierno.