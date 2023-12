Juan Schiaretti dejó la neutralidad y lanzó un guiño importante hacia Javier Milei

Juan Schiaretti, el actual gobernador de la provincia de Córdoba y excandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, dejó la neutralidad de lado y admitió que está dispuesto a darle "gobernabilidad" al presidente electo Javier Milei, porque desde su espacio quieren "que le vaya bien".

"Queremos que le vaya bien y estamos para ayudarlo", afirmó el funcionario peronista en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además, agregó que se va "con orgullo, en términos de pertenencia política, de ser parte del peronismo que nunca se dejó colonizar por el kirchnerismo". "Me voy con la alegría de haber sido un gobernador que estuvo al lado de su gente para evitar que nos pusieran de rodillas. Y lo evitamos", aseguró Schiaretti.

Desde que perdió en las generales, Schiaretti mantuvo neutral su postura sobre el balotaje que enfrentaba a Sergio Massa y Javier Milei. A pesar de ello, había indicios de que el cordobés no iba a apoyar al "kirchnerista de Massa" y, fuentes del PRO en Córdoba confirmaron antes de la segunda vuelta que "La Libertad Avanza no necesita buscar el apoyo de Córdoba, Schiaretti ya se los dio".

Es así como, a pesar que las declaraciones vienen luego del triunfo, es un hecho que el cordobés no acompañó a Massa en ninguno de los actos que hizo en la provincia del centro. A eso se le suma sus críticas históricas al kirchnerismo y su diferenciación con el peronismo federal.

Schiaretti jugó con el factor neutralidad pero daba pistas de su postura política frente al balotaje.

En ese sentido, dijo que los peronistas son capaces "de construir un peronismo federal, democrático, republicano... un peronismo moderno para que el kirchnerismo no vuelva más a someter a la Argentina". "Los 20 años de kirchnerismo atrasaron a la Argentina. Ellos son unos feudales, que lo únicos que les interesa es ganar las elecciones y después manejar bajo un puño el Poder Legislativo y el Judicial. Y al que no se le subordina, leña", señaló. Y agregó: "Nosotros, los cordobeses, 20 años resistimos y en Córdoba no pasaron. Y espero que ahora, que perdieron y feo las elecciones, no vuelvan más. Y eso depende de nosotros".

"Deseo el mayor de los éxitos a Milei como próximo Presidente, su éxito significará que las familias argentinas van a vivir mejor", aclaró Schiaretti y explicó que "las sociedad progresan cuando las sociedad no gastan más de lo que les ingresa".

Y sobre la gestión del futuro gobierno, negó ser alguien que pueda decirle a Milei qué hacer o qué funcionario nombrar, aunque sí afirmó que "están para ayudarlo". "La Argentina tiene todo para dejar atrás un ciclo que le hizo mal a la Patria", determinó el gobernador.

Su relación con el Gobierno de Milei

Milei ganó en Córdoba por el 74,05%, ese número fue un factor que le permitió a Schiaretti exigir, a cambio, algunos cargos en el nuevo Gobierno. Es por ello que se cree que el cargo de Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Schiaretti, fue elegido como el futuro director de Anses. Otro ejemplo es el de Franco Mogetta, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Transporte en el Gobierno cordobés y ya está trabajando en el grupo de dirigentes que acompañan a Guillermo Ferraro (futuro ministro de Infraestructura) en la transición.

Otro posible: Florencio Randazzo (excandidato a vice de Schiaretti) suena fuerte para ocuparse de la presidencia de la Cámara Baja y generar consensos. Pero aún ello está en duda.

La provincia cordobesa fue uno de los bastiones que le permitieron a Milei llegar a la Casa Rosada. El libertario no ignora eso y, en gran parte, esa es la causa del pacto tácito que tuvieron los dos dirigentes.