El complejo panorama de la provincia de Buenos Aires que un intendente le planteó a Javier Milei

Javier Milei le dedicó un almuerzo a su viejo compañero de estudios, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, con quien compartió varios momentos de su adolescencia cuando ambos estudiaban Economía. Hoy analizaron el presente de la provincia de Buenos Aires y la situación de sus recursos, siempre dependientes de los que le gire el Gobierno nacional.

Valenzuela, quien buena parte de 2023 se dedicó a recorrer todo el territorio porque era uno de los anotados para ir a una PASO como candidato a gobernador, es intendente desde hace ocho años y es uno de los que mejor entiende la dependencia de las finanzas provinciales de lo que le llegue en materia de ayuda extraordinaria por parte del Gobierno nacional.

Sin poder discutir la Ley de Coparticipación, compromiso asumido por la Asamblea Constituyente en 1994, la provincia de Buenos Aires es una de las que más sufre la distancia que tiene entre lo que aporta al PBI, cercano al 37% del total país, y lo que termina recibiendo, el 22%. Todo lo demás suele cubrirse con fondos especiales y adelantos del Tesoro Nacional, conocidos como ATN.

"No fui a buscar trabajo. Fue un encuentro de dos viejos conocidos", recalcó Valenzuela a MDZ. El intendente de Tres de Febrero fue el primero que había alertado, hace más de un año, sobre el crecimiento electoral de Milei en uno de los primeros off realizados con los periodistas regionales con los que suele charlar.

"El que terminó de complicar a la provincia de Buenos Aires es Sergio Massa, porque produjo un gran desfinanciamiento con el tema de Ganancias. Los fondos extraordinarios que les envió el Gobierno nacional, Axel Kicillof no los institucionalizó. Si lo hubiera institucionalizado, hubiéramos podido tenerlos más allá de quién esté en el poder", afirmó Valenzuela tras el encuentro en una charla exclusiva con MDZ.

Diego Valenzuela.

El intendente de Tres de Febrero puntualizó que no quiere "tener otro trabajo" porque no se irá del municipio que gobierna desde hace ocho años. La aclaración no es casual. La tensión es muy importante en Juntos por el Cambio, donde las posiciones son antagónicas entre quienes proponen un "acuerdo orgánico con La Libertad Avanza" y quienes pretenden ser una "oposición responsable".

Esta tarde volvieron a fracasar las negociaciones entre los llegados de Mauricio Macri y Milei con respecto a la integración de dirigentes del PRO y la posible llegada de Cristian Ritondo a la jefatura de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre los diputados libertarios insisten que ese lugar le corresponde a uno de ellos, Marcela Pagano, mientras que en la intimidad allegados a Guillermo Francos reconocieron que el más dotado para ese rol sería Miguel Angel Pichetto, "un institucionalista total", según afirman en las cercanías del propio Milei.

El otro jefe territorial que ya puso una ficha fuerte y jugó decididamente en favor de Milei en el balotaje, fue Joaquín De la Torre. Casi candidato a gobernador libertario, se bajó de la propuesta por acompañar a Patricia Bullrich. Su hermano Pablo ya tendría asegurado un lugar en la Secretaría de Desarrollo Humano o como se llame lo que hasta hoy se conoce como Ministerio de Desarrollo Social.

Esta danza de nombres y acuerdos corren en paralelo con la crisis de Juntos por el Cambio que se visualiza con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde los radicales, la Coalición Cívica, y un sector del PRO no está dispuesto a trabajar junto con los referentes de Juntos más cercanos a un acuerdo con el mileísmo. Igualmente, en la Legislatura bonaerense, muchos de los diputados y senadores fueron aportados por Sergio Massa.

La oposición cambiemista está atravesado por quienes defienden la postura de que dirigentes de su fuerza asuman como parte del gobierno de Milei con quienes no quieren saber nada con el tema pero sí acompañar las leyes y medidas que el presidente electo presente en extraordinarias. Si los gobernadores siguen presentándose como los nuevos jefes partidarios, cualquier negociación que hagan en el parlamento está bajo revisión permanente, inclusive el propio Ritondo.