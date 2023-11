Mauricio Macri y Patricia Bullrich negocian por separado con Javier Milei y se quiebran los halcones

Los tironeros empezaron la semana pasada. La relación entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich pasa por su momento de mayor tensión en medio de las negociaciones con Javier Milei por el armado del nuevo gobierno. Y todo tiene su razón de ser en un hecho que ya viene generando rispideces en las filas del PRO: la pelea por el liderazgo.

"Se cortó sola", es el mensaje que baja desde el entorno de Mauricio Macri, al referirse a sus negociaciones para ser ministra de Seguridad y colocar también a Luis Petri como ministro de Defensa. Para el expresidente, cualquier acuerdo de gobernabilidad que se cierre con el libertario debe ser general, y no de manera individual. De hecho, ahora aseguran que más importante que cualquier ministerio es cerrar el acuerdo en el Congreso, que culminaría con Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados.

"Es una manera de que el compromiso sea más fuerte", explica un dirigente del PRO sobre porque la insistencia en acordar en el Congreso. De esa manera, aseguran, estarán tirando siempre para el mismo lado. Si no hay acuerdo, Javier Milei se verá obligado a sentarse a negociar los votos con el PRO ante cada tema.

El cierre de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en esta lógica, es vista en el macrismo como una avanzada individual. El peor escenario, en lo que se viene por delante, sería que Javier Milei termine confirmándola en ese cargo y se quede con Florencio Randazzo como presidente de la Cámara Baja. "Sería una tocada de culo. Randazzo te aporta tres votos nada más", explican en el PRO. ¿Qué pasaría si termina inclinándose por alguien de La Libertad Avanza? "Ahí te la tenés que bancar, aunque el compromiso no es el mismo", aclaran, en el sentido de que no sería un acuerdo de gobernabilidad.

Desde el lado de Patricia Bullrich también braman en contra de Mauricio Macri. Lo acusan de haber ido a la negociación con el objetivo de meter a su gente, e incluso le apuntan por haber ido solo al día siguiente del triunfo electoral de Javier Milei, por más que habían ido juntos la noche anterior. Aseguran que Patricia se puso a disposición del libertario desde un principio y sin pedir nada a cambio.

"Hay mucho enojo, y es mutuo", cuenta otra fuente del PRO. Y agrega: "Son dos personas muy complicadas. Lo de él no se puede creer, fue quien la ayudó en todo en su candidatura y ahora la acusa de cortarse, y ella no sabe o no entiende de negociaciones, deja muchos heridos".

La desorientación en el PRO es importante, porque mientras algunos dirigentes ya están trabajando cerca de Javier Milei, otros siguen a la espera de que se cierren todos los acuerdos. Y la tensión entre Macri y Bullrich los deja descolócalos. "Hay una tensión, pero espero que la responsabilidad del momento los acomode", describe uno de los que tiene llegada en las dos terminales. "Es una tensión personal", añade.

El miércoles por la noche, en los estudios de LN+, la pelea quedó a flor de piel. Después de que el periodista Javier Lanari dijera que en el entorno de Macri advertían que si Ritondo no presidía Diputados, Bullrich no asumiría en Seguridad, la titular del PRO le escribió un mensaje a Viviana Canosa con una tajante definición: "Yo no me someto a Macri".

Unas horas después, por la mañana, sorprendió al ingresar en el Hotel Libertador para reunirse con Javier Milei y su hermana, Karina. Todo daba a entender que anunciarían que era ministra, pero la Oficina de Prensa solo comunicó que se reunieron. Al rato se difundió en algunos medios que Bullrich asumiría en Trabajo, cartera que condujo durante la gestión de Fernando de la Rúa, algo que fue desmentido desde su entorno. "Humo", "Opereta". ¿De quién? No está claro.

Lo cierto es que en esa reunión le presentaron a Sandra Pettovello, quien será ministra de Capital Humano y tendrá Trabajo bajo su órbita. Eso despertó suspicacias. Cerca de Milei aseguraron que allí Bullrich presentó su visión en materia de seguridad, pero al mismo tiempo no cerraban lo de Trabajo. "No descartes nada", dicen.

Los viejos armadores políticos buscan bajarle la espuma a la pelea Macri-Bullrich. "Mientras que todo concluya con el mejor gobierno posible el 10 de diciembre no me importa", dice uno de ellos. Saben que lo que se viene por delante es muy complejo y que necesitan estar todos alineados: "El riesgo de la Argentina es alto, no hay que agotar energías en cosas menores".

La conclusión es que resolverá Javier Milei, quien ahora tiene el problema de tener que negociar con Bullrich por un lado y Macri por el otro. Si los deja a los dos conformes, el universo halcón del PRO no sufrirá fracturas. Caso contrario, otra ruptura más se visualiza en el convulsionado ámbito político argentino.