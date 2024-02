Falleció Sebastián Piñera: la última entrevista con MDZ, su opinión sobre Javier Milei, el rol del Mercosur y la relación Argentina-Chile

El expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien falleció este martes a sus 74 años en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, estuvo de visita en la Argentina por última vez en septiembre de 2023 y Mendoza fue parte del inicio de su recorrida que tuvo como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del II Encuentro Internacional del Grupo Libertad y Democracia, planificado por la Fundación Libertad.

Como primera actividad, el exmandatario trasandino acudió a la Universidad del Aconcagua, donde recibió la distinción "Doctor Honoris Causa" en un acto organizado por las autoridades del establecimiento. Ese día tuvo contacto con pocos medios que dijeron presente y MDZ fue uno de ellos. Al tratarse de época de campaña electoral, las preguntas estuvieron centradas en su opinión sobre el entonces candidato de La Libertad Avanza y actual presidente, Javier Milei, a un mes de las elecciones generales presidenciales. También de su relación con Mauricio Macri, con quien coincidió como jefe de Estado nacional.

Entre otras temáticas abordadas, Piñera dio su visión sobre Javier Milei, el rol del Mercosur, el encuentro del Grupo Libertad y Democracia que posteriormente compartió con otros expresidentes de la región -donde firmó una declaración para "promover con mayor fuerza las ideas de la libertad y la democracia en Iberoamérica", la realidad que atraviesa América Latina, la relación entre Argentina y Chile y cómo debería funcionar el Paso Cristo Redentor-Los Libertadores.

"Argentina es un país lleno de oportunidades, pero también lleno de problemas. Pensemos que, a comienzos del siglo pasado, Argentina llegó a ser el país más rico del mundo. Por encima de Estados Unidos y de los países europeos. Y hoy día entiendo que están muy abajo. Tiene todas las oportunidades del mundo y no ha sabido aprovecharlas en plenitud", consideró.

Sebastián Piñera en la Universidad del Aconcagua, en Mendoza. Foto: MDZ.

Uno de los planteos puestos sobre la mesa fue su valoración del Mercosur y por qué cree que no dio sus frutos oportunamente. En ese orden, Piñera esgrimió: "América Latina es un continente que no se ha integrado plenamente al mundo y tiene muchas barreras que le impiden la integración al mundo, especialmente en la década de la globalización. Y tampoco se ha integrado eficazmente en su interior. En América Latina tenemos un récord mundial en iniciativas de integración. En el caso de Mercosur yo creo que está bien que uno busque integración dentro de los propios países, pero con el propósito de integrarnos todos juntos hacia el resto del mundo".

"Y Mercosur lo que ha hecho es una una muralla de protección. Fíjese que el Mercosur lleva más de 20 años negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y todavía no lo logra. No tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ni con China. O sea, no tiene acuerdo de libre comercio con las principales potencias económicas del mundo. Hacia adentro tiene muchas discrepancias. En las discusiones hay visiones distintas. Por eso yo creo que la experiencia de integración de América Latina no ha sido una exitosa. Tal vez el mejor ejemplo o que más ha avanzado es la Alianza del Pacífico, que logró reducir a cero los aranceles entre cuatro países como México, Colombia, Perú y Chile", sumó.

En tanto, al hablar de la relación entre Argentina y Chile, destacó: "Hemos pasado por distintas etapas. La verdad es que llegamos a la vida independiente casi en forma simultánea. De hecho, el General San Martín fue el que encabezó el ejército libertador que cruzó Los Andes para contribuir a la independencia de Chile y después, junto con O'Higgins, hicimos la expedición de la escuadra libertadora del Perú. Pero tenemos una larga historia en común, una historia que nos une desde el nacimiento. Tenemos más de cinco mil kilómetros de frontera. A pesar de todos los problemas, nunca hemos tenido una guerra. Y, por lo tanto, la integración es lo natural".

El difunto dirigente chileno también hizo mención a la coyuntura de América Latina en términos generales y señaló que la región "está pasando por un momento muy duro y difícil". "La década de 1980 fue una década perdida económicamente para América Latina. El crecimiento fue cero. Y, desgraciadamente, la última década nuevamente ha sido una década perdida. Desde el año 2013 hasta el año hasta el año 2023, América Latina ha estado muy estancada. Pero, además de eso, hemos tenido un retroceso en materia de democracia. Todos los indicadores que hacen The Economist, el Democracy Index o el Freedom House, muestran que América Latina está retrocediendo en materia de libertades; libertad de expresión de democracia. Por esa razón creo que se conjugan retrocesos en materia de democracia, estancamiento en materia económica y un incremento notable de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen organizado. Son tiempos duros para América Latina", sostuvo.

Su opinión sobre Javier Milei

Una de las consultas realizadas a Piñera, que estuvo al frente de Chile en los períodos 2010-2014 y 2018-2022, fue su postura respecto a Javier Milei. Admitió tener coincidencias, aunque advirtió que existen "muchas otras diferencias" entre ambos, pero sin dar mayores detalles de qué aspectos los separan.

"Lo hemos seguido con atención. Yo conozco a Javier Milei y creo que algunas de sus ideas son muy atendibles. Todas las que tienen que ver con más libertad, con desatar la fuerza de la libertad. Muchas veces nuestro continente, el Estado asfixia la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la innovación y el emprendimiento. Y hay que desatar la fuerza de la libertad en este mundo nuevo que estamos conociendo con la sociedad, el conocimiento, la información, la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, para que un país pueda insertarse, no podemos seguir teniendo atadas las fuerzas de la libertad. Por eso yo creo que hay algunas ideas de Milei que a mi juicio son correctas. Pero yo tengo muchas otras diferencias", comentó el 20 de septiembre en la Universidad del Aconcagua, en Mendoza.

Dichas declaraciones se dieron cuando Patricia Bullrich -entonces candidata a presidenta de Juntos por el Cambio- seguía en carrera por la Presidencia de la Nación y con el apoyo de Mauricio Macri, íntimo amigo de Sebastián Piñera. El 22 y 23 de septiembre estuvo con Mauricio Macri y el Grupo Libertad y Democracia. Foto: Grupo Libertad y Democracia

Una vez que Javier Milei se impuso en el balotaje y se convirtió en presidente electo de la Argentina, Piñera afirmó acerca del libertario en una entrevista a Radio Mitre: “Sin duda, si nos remontamos a tres años atrás, es una tremenda sorpresa, hace tres años atrás el partido Libertad Avanza no existía y por lo tanto el cuadro era muy distinto, pero yo creo que lo más importante del mensaje de Javier Milei fue que Argentina que un país maravilloso”.

"Siempre es más fácil prometer que cumplir y por eso tiene Argentina por delante una tarea gigantesca que es poner en marcha esa sociedad, volver a aprovechar el talento de los argentinos, volver a aprovechar la inmensa riqueza natural es que tiene Argentina y todo su potencial”, dijo.

“Yo espero que Javier Milei pueda contar con el apoyo de todos los argentinos, porque esta es una tarea titánica poder revertir esos 70 años de estancamiento de populismo”, concluyó de forma categórica.