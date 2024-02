Juan Grabois denunció penalmente a Sandra Pettovello: el motivo

Juan Grabois, militante popular y creador del Frente Patria Grande, denunció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y exigió que se la cite a prestar declaración indagatoria por no cumplir con sus funciones y deberes (se la acusa de no entregar alimentos básicos a determinados comedores) tras no recibir a las personas que este lunes se manifestaron en la puerta del Ministerio exigiendo ayuda alimentaria. "La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria", lanzó Grabois.

El dirigente posteó en sus redes sociales un texto explicando cómo lo hacia sentir la situación, pero también lo utilizó como introducción a la denuncia que hizo con el patrocinio del doctor Nicolás Rechanik.

"Ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios. La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laborantes y la clase media", prosiguió Grabois tras la noticia de que la ministra no recibiría a la gente que se alineaba en fila por más de 10 cuadras para exigir ser recibidas por la funcionaria.

"Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario... El que las hace las paga... El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón", cerró Grabois.

Grabois tiene como objetivo denunciar "penalmente a la Sra. ministra de Capital Humano de la Nación, Licenciada Sandra Pettovello por no disponer la entrega de alimentos de comedores barriales y comunitarios a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

Pettovello no recibió a los manifestantes que estaban exigiendo verla en la sede de su Ministerio.

Además, la denuncia advierte que la única medida tomada por el actual Gobierno para mitigar "la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar". "Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos", continuó. Y agregó: "Esto quiere decir que se suspendió la ejecución del Programa de Nacionales Unidas para el desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba a los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito".

La denuncia busca que la ministra vaya a declarar por "cometer un delito contra la administración pública" y abusar "de autoridad y violación de los deberes del funcionario público". También se agregan testigos que pueden servir como prueba de los hechos que se expresan.

La acusación se tras la polémica declaración que lanzó Pettovello por la hilera de gente que se reunió frente a las puertas de su Ministerio para reclamar la entrega de alimentos en los comedores y mejoras en la ayuda social. Ante esto, la ministra confirmó que no recibiría a los manifestantes y que no los había convocado.

El jueves pasado, Pettovello había salido a las calles en el medio de las protestas por la ley ómnibus para explicar que recibiría a todo aquel que tenga hambre, pero que no hablaría con los "gerentes de la pobreza", es decir, con los intermediarios de los movimientos sociales y quienes, para el Gobierno, se llevan los que no les corresponde. A pesar de esto, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que no se cortaría la asistencia a los comedores.

La denuncia completa: