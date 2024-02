Sandra Pettovello no recibirá a la gente que reclama frente a su Ministerio

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no convocó a los manifestantes que están protestando frente al Ministerio por ayuda y alimentos. Ella "jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y el calor durante tanto tiempo", confesó Adorni y aclaró que Pettovello no los recibirá pero que nunca se les recortará la asistencia a los comedores.

"La ministra el viernes intentó atender a cada uno que necesitaba algo y no lo logró porque quería atender a la gente que tenía realmente una necesidad insatisfecha" y no a "intermediarios que hacían negocios con la pobreza".

También aclaró que "la ayuda a los comedores no será recortada", pero que no quieren que en el medio se la quede gente a la que no le corresponde.

Hay 15 cuadras llenas de personas que están reclamando una respuesta de la ministra tras la "emergencia alimentaria", se encuentran en la vereda y esperan que la ministra los reciba como el viernes pasado, durante el tratamiento de la ley ómnibus, en donde Pettovello afirmó que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.

Pettovello no recibirá a la gente que se congregó frente al Ministerio en busca de ayuda alimentaria.

Es así como la ministra no cederá ante los reclamos y no tendrá ningún encuentro con los manifestantes. En cambio, seguirá con sus actividades pautadas para este lunes, que se basan en firmar convenios con diversos comedores para implementar el esquema de transferencias dinerarias a los efectos de que compren alimentos. Son acciones que forman parte de un acuerdo entre su cartera y el Banco Mundial por el cual se garantiza la transparencia.

La hilera de gente se extiende desde la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal, donde está el Ministerio de Capital Humano, más de 20 cuadras hacia el Sur pero hasta ahora la congregación de gente respeta el protocolo antipiquetes y no cortan las calles.