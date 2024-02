La fila "del hambre": masivo reclamo ante el ministerio de Sandra Pettovello

Comederos, merenderos y organizaciones sociales protagonizan este lunes en Ciudad de Buenos Aires una fila de más de 15 cuadras, sobre la calle Carlos Pellegrini, que arrancaba en el Ministerio de Capital Humano. En medio de las tensiones desatadas por el tratamiento de la "ley ómnibus", pidieron dialogar directamente con Sandra Pettovello por la crisis económica, la pobreza y la falta de alimentos, aunque desde el Gobierno confirmaron que no abrirán sus puertas.

Días atrás, durante una manifestación de la UTEP ante el edificio de esta cartera, la titular fue encarada por manifestantes y se instaló a las afueras para recibirlos: "¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes".

"Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente", exclamó Pettovello, pero ante la negativa de los manifestantes de reunirse, la ministra se dio media vuelta y entró al edificio. De este modo, la organización convocó -sin acuerdo del Gobierno- este lunes desde las 8 de la mañana a todos los protestantes para que acerquen sus reclamos.

Una larga fila aún se extiende por la paralela a la Avenida 9 de Julio, sin cortar ninguna calle. Merenderos, comederos, organizaciones y sindicatos se concentraron por horas con sus carteles, bajo una inútil espera de un diálogo personal con la titular del Ministerio. Incluso hubo trabajadores de la salud para asistir a cualquier persona que sufra una recaída por el calor y la espera.

Qué reclaman los comedores

"No me sorprendió", comentó Sol García, del centro barrial Luna Ortíz, en diálogo con MDZ. Ni bien trascendió la noticia, algunos comenzaron a irse. "Ella había dicho que no iba a atender a los piqueteros fuera de la sede de Capital Humano, ya que en ningún momentos nos invitó", indicó.

Una hora antes del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, la joven había comentado: "Estamos haciendo la fila que tanto la ministra espera, para que se pueda demostrar que estamos luchando por el pan del día a día, y que tanto los comedores como merenderos necesitan sustentarse para salir adelante".

"Somos un sector que está siendo empobrecido y seguramente lo seguirá siendo. Una organización que está saliendo a la calle a reclamar que la gente tiene hambre; las personas que dependen de las ollas populares, de organizaciones, tiene hambre, y nosotros ya no podemos seguir sosteniendo esto", agregó.

Pettovello no recibirá a los manifestantes. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Con distintos colores y tamaños, varios pósters desfilaron con afiladas exigencias: "Basta de ollas vacías", "comer no es un privilegio", "urgente es el hambre" (en referencia al DNU) o incluso "escuchanos Pettovello". No obstante, otras luchas más se concentraron en esta convocatoria, como también: "Libertad es que el 80% de infancias sufren abuso y pudieron contarla gracias a la ESI".

En base a lo que comentó García, los compañeros organizados de Chacarita salen a la calle a cartonear para poder ganar algo de plata y darle de comer a la gente. Así, indicó que no pueden sostener algo "que le corresponde al Estado", y sumó: "sea libertaria o no la ministra, no pueden morirse de hambre, comer no es un privilegio, no debe serlo". Pettovello no recibirá a los manifestantes y se profundiza el malestar. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Amalia Leguizamón, representante del Merendero y comedor Seve y Leo, en Tortuguitas, partido de Malvinas, explicó a este medio que se pide la entrega de alimentos, pues desde hace varios que no se están distribuyendo en los merenderos y comedores, tanto desde el Municipio como desde Nación.

"La crisis no da abasto. Porque, además de darles una copa de leche, queremos darles a los niños herramientas para aprender a trabajar, como en carpintería, y que el día de mañana puedan salir adelante. La pobreza no es del 50%, como estiman, sino el triple. Los pibes están en la calle, la juventud se nos está yendo, sin la juventud no tenemos futuro", añadió. Merenderos y comedores piden que les entreguen la mercadería. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Leguizamón había expresado sus esperanzas de ser recibida por la titular de la cartera, lograr contarle su situación y recibir algún tipo de respuesta. Sin embargo, al no haberlos citado, las autoridades no los recibirán de momento y tampoco hablaron de alguna eventual reunión.

Por su parte, García comentó que llegó temprano este lunes sin esperanzas de que Pettovello les abra las puertas, pero con el objetivo de hacer presión social y se escuchen sus reclamos aunque sea indirectamente. Son, según dijo, "ese sector del pueblo que está siendo rechazado". Protestan ante Pettovello por una problemática de hace meses. Foto: Analía Melnik/MDZ

Valoró que "haya dado la cara", en referencia a cuando la ministra se instaló a las afueras del edificio durante la manifestación de la UTEP, días atrás, y planteó hablar con los manifestantes. Sin embargo, resaltó en la necesidad de realmente sentarse y escuchar las necesidades de los manifestantes, así como brindarles soluciones.

Hay, además, un stand de primeros auxilios liderado por la responsable de salud de una salita de la Matanza, llamada Ramón Carrillo. "Estamos apoyando a los comedores, a los merenderos, porque no les están entregando mercadería a los chicos que necesitan alimentarse. Además, brindamos asistencia médica a los compañeros por si se les baja la presión ante el calor. Solemos venir a apoyar las manifestaciones, a acompañar", comentó.

¿Por qué Pettovello no recibirá a los manifestantes de la "fila del hambre"?

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la ministra de Capital Humano no convocó a los manifestantes que están protestando frente al Ministerio por ayuda y alimentos. Ella "jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y el calor durante tanto tiempo", confesó Adorni y aclaró que Pettovello no los recibirá pero que nunca se les recortará la asistencia a los comedores.

"La ministra el viernes intentó atender a cada uno que necesitaba algo y no lo logró porque quería atender a la gente que tenía realmente una necesidad insatisfecha" y no a "intermediarios que hacían negocios con la pobreza".

La fila del hambre y un reclamo de vieja data