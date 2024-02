Crisis en Salud: Alfredo Cornejo enviará dos proyectos a la Legislatura para "mejorar el sistema"

El mandatario Alfredo Cornejo anunció que, en unas semanas, enviará proyectos a la Legislatura para potenciar las mejoras que se vienen realizando en el sistema de salud de la provincia. Lo hizo durante el acto de los 100 años del hospital Schestakow. Además, destacó todas las obras y servicios con que cuenta el hospital de San Rafael, que es el centro cabecera del Sur de la provincia.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, estuvieron presentes en el acto por los 100 años del hospital Schestakow de San Rafael. En la oportunidad, el mandatario provincial destacó la importancia de esta estructura para el sistema de salud, sobre todo para los departamentos del Sur. Además, puso énfasis en las mejoras en la infraestructura del centro de alta complejidad, la inversión en equipamiento realizado desde el 2016 y en la implementación de un plan de salud integral y con personal altamente capacitado y motivado.

Durante su discurso, el gobernador Cornejo puso en valor el sistema de salud de Mendoza, más en este momento del país en que “buena parte de las obras sociales y del sistema privado no está funcionando en óptimas condiciones y eso repercute sobre nuestros hospitales públicos y claramente sobre el Schestakow”. Destacó el servicio del hospital, no solo para los sanrafelinos, sino también para los alvearenses y malargüinos, quienes “se sienten identificados y hasta toman a este hospital por encima de todo el servicio privado que hay en el Sur, porque brinda servicios que otras instituciones no poseen”.

En otro paso de su alocución, el mandatario asumió la responsabilidad de crear las condiciones y mantener la infraestructura de salud, liderar los servicios y el sistema. “En este contexto de emergencia queremos profundizar el plan de salud” y anunció que unas semanas enviará a la Legislatura una serie de leyes que se enmarcan en el plan de salud local.

Cornejo estuvo con la vicegobernadora Hebe Casado.

Según explicó, los proyectos “están pensados no solo para la emergencia, sino para la salida de la emergencia”. “Queremos mayor accesibilidad, mejorar el financiamiento del sistema de salud en toda la provincia y otorgar premios concretos para el personal que desempeña la tarea correctamente”, agregó.

Para lograr este objetivo, el gobernador explicó que habrá cambios en algunos aspectos de gestión y legales para brindar un mejor servicio. “Lo estamos anunciando aquí en San Rafael, en la celebración de los 100 años de historia de este hospital. A pesar de las dificultades, seguiré trabajando para mejorar los servicios y generar igualdad de oportunidades”, remarcó.

Para cerrar, Cornejo hizo un paralelismo entre la historia de Mendoza y del Schestakow al asegurar que “la historia de la provincia está marcada por el esfuerzo y la geografía, que concentra la población y la infraestructura en cuatro oasis”.