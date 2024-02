Javier Milei confesó que no necesita al Congreso para "salvar" la economía

El presidente Javier Milei aseguró que "no necesita el Congreso para salvar la economía" en la antesala a su discurso en la Asamblea Legislativa que dará inicio al período de sesiones ordinarias en el Parlamento. Además, contó que intentará mandar un paquete completo como la ley ómnibus luego de las elecciones de medio término y que su "alineación es con Estados Unidos", sin importar si republicanos o demócratas están en el poder.

Milei fue entrevistado por el medio internacional Financial Times (FT) y dio indicios de cómo está mejorando la economía de la Argentina, las reformas que busca proponer, cómo quiere hacerlas y cuál es su relación con Estados Unidos.

La nota, compartida por el mismo Milei en su cuenta de X (exTwitter) dice que "la agenda de reforma" del presidente "se metió en problemas casi de inmediato cuando el Congreso dominado por la oposición comenzó a deselegir cientos de medidas de desregulación propuestas en su amplio proyecto de ley" ómnibus.

En respuesta a ello, el libertario les aclaró que no vio "destrozado" el proyecto sino que lo retiró y que "planea esperar hasta después de las elecciones legislativas de mitad de período a finales del año próximo" para intentarlo "de nuevo y con un paquete completo". "Sin embargo, dijo que no esperaría tanto tiempo para seguir adelante con gran parte de su agenda de reforma, y está listo para hacerlo sin el Congreso", agrega la nota, siguiendo la idea que tiene en su título: "Milei confesó que no necesita al Congreso para salvar la economía".

Milei dijo que los congresistas no piensan en los intereses de los argentinos.

En materia legislativa también agregó que "hay otras reformas que podemos hacer por decreto, cambiando la aplicación de las leyes y todo lo que haremos". Según FT, Milei anticipó que un tercio de sus 1.000 medidas de reforma están presentes en el DNU 70/2023, que permanecerá en vigor a menos que ambas cámaras del Congreso voten para rechazarlo. "Pero si bien el Congreso tiene su maquillaje actual, creemos que es difícil aprobar reformas porque lo que quedó claro con la ley ómnibus es que los políticos... no tienen ningún problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios", apuntó Milei en diálogo con el medio internacional.

En ese sentido, el libertario también expresó que si logra levantar los controles cambiarios abriría un círculo virtuoso de recuperación económica y "podríamos tener mucha inversión a pesar de no tener cambios institucionales y este podría ser el punto de partida para que el próximo año Argentina esté creciendo de una manera fuerte, sólida, sostenible con una baja inflación". Si esto se cumple, FN dice que el presidente podría hacer que La Libertad Avanza -su partido- gane las elecciones de medio termino y pueda "volver a legislar": "Estamos listos para devolver todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025. Hemos enviado 1.000, pero todavía tenemos 3.000 más que presentar", expresó.

Mientras tanto, Milei confesó que continuará "enviando reformas poco a poco al Congreso", como también lo han dicho los diputados oficialistas el miércoles pasado, luego de su reunión con el presidente en Casa Rosada antes del inicio de sesiones ordinarias en el Parlamento. La idea, según se expresa, es poder tener ,luego de las elecciones legislativas, más presencia en ambas Cámaras para poder exponer a la "casta" política. "Aquellos que voten en contra serán identificados como los enemigos del cambio", dijo el mandatario.

Su relación con Estados Unidos

FT le preguntó a Milei cómo es su relación con Donald Trump, el expresidente de EE.UU. y con quien tuvo un encuentro emocionante en la Cumbre Conservadora de la CPAC, un día después de recibir en Argentina al Secretario de Estado de Joe Biden (actual presidente y rival político de Trump) Antony Blinken.

Ante esto, el líder de La Libertad Avanza dijo que su reunión con Trump, en donde le dijo que esperaba que la próxima vez que lo vea el estadounidense vuelva a ser presidente, fue un encuentro "de amigos" y que su "alineación es con los Estados Unidos...si los demócratas o los republicanos están en el poder, independientemente" de sus preferencias.

Milei y Trump en la CPAC.

También contó cuáles son sus influencias más importantes, en donde destacó a los pensadores del libre mercado de la escuela austríaca y criticó a la "basura keynesiana" que interviene en el Gobierno.

"Confiado en sus amarres ideológicos, el presidente forastero desestimó la idea de que su terapia de choque económico era arriesgada. Concluyó: '¿Por qué sería arriesgado, cuando estoy haciendo exactamente lo que los libros de texto dicen que necesito?'", incluye la nota.

Sus bases

Sobre las medidas que está tomando Milei, FT incluyó que el mandatario explica que el "capitalismo, el ahorro y el trabajo duro" son la manera de salir de la pobreza. Además, el libertario dijo que han "evitado la hiperinflación" y que su objetivo es seguir reduciéndola y "terminar de limpiar el balance del Banco Central". "Una vez que se limpie el Banco Central, estamos planeando levantar los controles de cambio... el FMI estima que podríamos hacer a medidos de año", concluyó.