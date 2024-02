¿Efecto contagio? Dos concejales renunciaron a sus bancas en menos de 15 días

Tienen muchos aspectos en común: ambos son médicos, del Valle de Uco, fueron directores de hospitales referentes de la zona, pertenecen al frente que gobierna la provincia, Cambia Mendoza, y eran concejales hasta hace un puñado de días. También los une una decisión que tomaron: renunciaron a sus bancas para volver a sus cargos que tenían en el pasado y que están estrechamente vinculados a la gestión de la salud pública.

El primero en dejar su cargo es Luis Lopez, exconcejal de Tunuyán, quien se fue el 16 de febrero. Este martes 27 renunció Silvina Córdoba, exedil de San Carlos. ¿Qué harán? Volver a estar a cargo de los hospitales Scaravelli y Tagarelli, respectivamente.

La nota de López llegó al Concejo Deliberante de Tunuyán, una comuna que administra el peronista Emir Andraos, el 16 de febrero pasado. En el escrito, dio a conocer su decisión. López asumió como concejal hace dos años y fue candidato a intendente por el frente Cambia Mendoza, pero perdió.

Hace un año y medio, una situación vinculada al ejercicio de su profesión se hizo pública porque la oficina de Ética pública de la provincia le pidió a él y al exconcejal Marcelo Vidal, quien era del peronismo y del mismo departamento, que dejaran de cobrar doble sueldo del Estado porque en el caso de López era concejal y médico traumatólogo en centros de salud de Valle de Uco. Vidal renunció a la banca pero López decidió, en medio de un intenso debate que incluyó el apoyo del exgobernador Rodolfo Suarez, dejar el cargo en los centros asistenciales para quedarse con la banca ya que, en ese momento, sonaba como posible candidato a intendente.

Un año después, en este febrero que ya finaliza, se fue del Concejo Deliberante. Lo hizo con una nota presentada hace 15 días y su puesto lo ocupará por dos años más, es decir, hasta terminar su mandato, Arturo Pechemiel, un ingeniero y referente de las pequeñas y medianas empresas de Tunuyán. López estará ahora a cargo de la dirección del hospital Scaravelli, un puesto que ocupó hasta este mes Mauro Acuña, médico especialista en otorrinolaringología, quien había trabajado con López durante la pandemia cuando el ahora exconcejal era el director del hospital. De hecho, en medios de comunicación del Valle de Uco, Acuña ya ha hecho un balance de gestión y anunció que se va. Es decir que López vuelve a un puesto que había dejado hace dos años para ser concejal.

Luis López, a la izquierda de Alfredo Cornejo

Quince días después de la dimisión de López, este martes 27 llegó una nota al Concejo Deliberante de San Carlos. "Me dirijo a usted con mi mayor respeto para informarle mi renuncia indeclinable al cargo de concejal por la UCR en el Concejo deliberante de San Carlos". La firmaba Silvina Córdoba, quien fue concejal por menos de 90 días. "Mi motivo se fundamenta ya que he sido designada por el gobernador de la provincia de Mendoza para asumir como directora ejecutiva del hospital Dr. Victorino Tagarelli en los próximos días. Agradezco la predisposición de siempre y el compromiso con la comunidad. Me despido de usted. Quedo a su disposición. Reciba un cordial saludo", finalizó sin rodeos.

En noviembre del 2023, apunto de asumir su cargo como concejal de San Carlos, Córdoba anunciaba que dejaba de ser la directora del hospital Tagarelli para dedicarse al puesto para el que había sido electa. Estuvo 8 años frente a ese centro asistencial, es decir durante la primera gobernación del Cornejo, que fue desde el 2015 al 2019 y lujego durante gobernación de Suarez. Pero, a veces decir adiós es un hasta luego, y a los tres meses de irse de la dirección, volvió porque en Casa de Gobierno es valorada por su trabajo en el hospital-

En San Carlos hay revuelo por esta decisión porque consideran referentes de los partidos opositores que se trató de una "candidatura testimionial". Es decir que como una médica muy conocida en la zona por su desempeño en el hospital fue en el listado de concejales para atraer más votos, y ahora dejó el puesto. Su lugar lo ocupará Diego García, un dirigente del partido departamental Nuevos Rumbos quien hizo alianza con Cambia Mendoza, por lo tanto iba en el listado de Cambia Mendoza en la última elección.