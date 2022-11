Renunció un concejal que tenía dos cargos en el Estado: quién será su reemplazante

Un concejal peronista de Tunuyán renunció oficialmente a su banca esta semana, luego de que la Oficina de Ética Pública lo intimara por incompatibilidad de funciones, ya que tiene otro cargo remunerado en el Estado, al ser médico del Hospital Scaravelli. Su reemplazante será una docente y peluquera de 48 años. Otro edil y médico de Cambia Mendoza que se encuentra en la misma situación se resiste a abandonar uno de los dos cargos.

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Tunuyán de este jueves se concretó la renuncia de Marcelo Vidal, quien había accedido a su banca en las elecciones legislativas del 2021 integrando la lista del Frente de Todos. El médico decidió priorizar al actividad profesional que desarrolla en el ámbito público y privado.

El concejal de Cambia Mendoza, Luis López, se encuentra ante una misma disyuntiva pero aún no ha presentado su renuncia a ninguno de los dos cargos remunerativos que ejerce. Este edil presentó una nota ante el Concejo expresando su intención de continuar ejerciendo su cargo junto con la medicina en el sector público y su situación se trataría en una sesión especial del cuerpo municipal.

Los casos de Vidal y López llegaron a la Oficina de Ética Pública a partir de una denuncia presentada por el Partido Verde. El organismo conducido por Gabriel Balsells Miró inició una investigación y determinó hace dos semanas que ambos dirigentes se encontraban en situación de “incompatibilidad funcional y horaria para el ejercicio simultáneo de los cargos de Concejales del Departamento de Tunuyán y de Médicos del Sistema de Salud Estatal”.

Por esta razón, ordenó al Concejo Deliberante a que sean emplazados a optar por el desempeño de uno de los dos cargos. Tras esta resolución, el peronista Vidal decidió presentar su renuncia al cargo de concejal días atrás, y este jueves se oficializó durante la sesión del cuerpo parlamentario municipal.

En su carta de renuncia, el exedil explicó que “desde el primer momento en que asumí puse a conocimiento del cuerpo mi declaración jurada de cargos debido a que ejerzo la Medicina tanto en el ámbito privado como público, atendiendo en guardias y consultorios del Hospital Antonio Scaravelli”.

Remarcó que tuvo siempre la “convicción y el asesoramiento de que dichas tareas podían ser realizadas sin inconvenientes ya que eran ejercidas en diferentes horarios y sin superponer responsabilidades”.

Respecto de la resolución de la Oficina de Ética Pública, Vidal expresó que “si bien no comparto tal decisión y me siento profundamente capacitado para llevar adelante ambos compromisos, no puedo dejar de reconocer que esta oficina fue creada justamente para impartir criterios referidos a cuestiones éticas en el ámbito público y como órgano de control debe ser respetado en sus dictámenes, los cuales sin duda vienen a otorgar claridad y a poner por encima de apreciaciones personales, la aplicación de las leyes vigentes”.

Agrega que tomó la decisión de renunciar a su puesto de concejal con “dolor y tristeza” pero remarcó que le “consuela” saber que esta haciendo lo “éticamente correcto y priorizando continuar en el ámbito de la salud que es sin lugar a dudas mi vocación de vida”.

La banca que deja vacante en el Concejo Deliberante de Tunuyán será ocupada por María “Noel” Urbina, quien seguía a Vidal en la lista de concejales del Frente de Todos de 2021.

Según comentaron desde el departamento del Valle de Uco a MDZ, Urbina tiene 48 años, es docente de nivel primario y también se desempeña como peluquera. Asimismo también es activista por los derechos de los animales.