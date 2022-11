La postura del Ministerio de Salud acerca del concejal médico que no quiere renunciar

La ministra Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza Ana María Nadal, se refirió este lunes a los casos de los concejales de Tunuyán que fueron denunciados ante la Oficina de Ética Pública por ejercer dos cargos estatales; uno en el Concejo Deliberante y el otro como médico. Se trata de Luis López, de Cambia Mendoza, que argumenta que no debe ser obligado a renunciar a uno de sus empleos. Mientras tanto, Marcelo Vidal, del Frente de Todos, dejó su banca y optó por seguir ejerciendo en el área de la medicina.

"Hay dictámenes jurídicos que establecen que no hay incompatibilidad", sostuvo la funcionaria del Gobierno al ser consultada por el traumatólogo y edil López, quien se aferra a la idea de que se trataría de una equivocación.

"Esto no es una cuestión opinable, sino jurídica que tiene que resolverse por esta vía si hay o no incompatibilidad en poder asumir los dos cargos", siguió tras haber participado en un evento llevado adelante en el marco de un nuevo aniversario del Hospital Lencinas en la localidad de Godoy Cruz.

"El concejal está cumpliendo su funciones como médico en el primer nivel de atención en Tunuyán, donde siempre hacen falta profesionales de la Salud. Por lo tanto, hay dictámenes jurídicos que establecen que no hay incompatibilidad", comentó Nadal e insistió: "Yo voy a esperar a que eso se resuelva jurídicamente para ver realmente cuál es la decisión final. Depende de lo que corresponda o no legalmente".

El concejal Luis López.

Lopéz manifestó este último viernes en MDZ radio sus reparos ante la intimación de la Oficina de Ética Pública. “Antes de postularme como concejal me asesoré y por eso no tuve problemas al asumir mis funciones en el Concejo Deliberante de Tunuyán. No soy una persona improvisada y cuando salí del hospital, me asesoré para ver si podía hacer esto. Si me hubieran dicho que no se puede hacer, claramente no lo hubiera hecho. Es más, al iniciar mis funciones como edil presenté mi declaración jurada tanto en el Ministerio de Salud como en el Concejo y no me dijeron absolutamente nada”, argumentó.

De esta forma, el médico asegura que se "ha cometido un error" al comparar su situación con la del exconcejal del Frente de Todos, Marcelo Vidal” , quien renunció a su cargo para seguir trabajando como médico en el Hospital Scaravelli de la comuna del Valle de Uco.

“Se igualaron dos situaciones cuando no son iguales. Hay cuestiones técnicas que me han explicado debido a mi caso que no están bien, y por eso no me voy a quedar callado. En temas legales voy actuar como corresponde y que me digan los asesores legales qué hacer. Pero hay cosas que me llaman la atención y no me voy a quedar en silencio", fueron las palabras del edil de Cambia Mendoza.