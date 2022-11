El edil que se "atrinchera" y se aferra a sus dos cargos en el Estado

El Concejo Deliberante de Tunuyán deberá decidir en los próximos días acerca del futuro de Luis López, edil de Cambia Mendoza y médico rural, quien fue denunciado por el Partido Verde en la Oficina de Ética Pública por tener dos cargos públicos. Desde el organismo, dirigido por Gabriel Balsells Miró, argumentan que el dirigente cae en una incompatibilidad de funciones y eso motivó al dictamen para que sus pares tomen una postura al respecto.

En este marco, el profesional de la salud habló en MDZ Radio y aseguró: “Antes de postularme como concejal me asesoré, y por eso no tuve problemas al asumir mis funciones en el Concejo Deliberante de Tunuyán. No soy una persona improvisada y cuando salí del hospital, me asesoré para ver si podía hacer esto. Si me hubieran dicho que no se puede hacer, claramente no lo hubiera hecho. Es más, al iniciar mis funciones como edil presenté mi declaración jurada tanto en el Ministerio de Salud como en el Concejo y no me dijeron absolutamente nada”, manifestó.

Ahora López depende de la decisión de los representantes del Concejo Deliberante en torno a sus funciones como concejal de la comuna, pero aclara: "Nunca dejaré de ser médico, porque gracias a mi profesión me votaron los vecinos".

"Si deciden que no se puede, como profesional asumiré esa decisión. Nunca dejaré de ser médico y tendré que evaluar qué haré con mi cargo de edil una vez tomada la determinación del personal. Quiero dejar en claro que el sueldo de un concejal es mejor que el de un médico. Pero soy un profesional de la salud y la gente me votó por la tarea que he desempeñado en estos años y no por otra cosa”, remarcó el entrevistado.

De esta manera, el médico sostiene que la Oficina de Ética Pública "ha cometido un error" al comparar su situación con la del exconcejal del Frente de Todos, Marcelo Vidal” , quien renunció a su cargo como concejal para seguir trabajando como médico del Hospital Scaravelli.

“Se igualaron dos situaciones cuando no son iguales. Hay cuestiones técnicas que me han explicado debido a mi caso que no están bien, y por eso no me voy a quedar callado. En temas legales voy actuar como corresponde y que me digan los asesores legales qué hacer. Pero hay cosas que me llaman la atención y no me voy a quedar en silencio", cerró el edil.