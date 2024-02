La Asociación Síndrome de Down repudió a Milei por un ofensivo mensaje contra Ignacio Torres

En medio de la tensión que mantiene el Gobierno nacional con Chubut, el presidente Javier Milei compartió en redes sociales una controversial imagen del gobernador Ignacio Torres.

El posteo, que el mandatario le dio "me gusta" en la red social X, mostraba un meme con una imagen editada de Torres con rasgos de una persona con Síndrome de Down.

La respuesta en rechazo a sus dichos no se hizo esperar desde diversos sectores, entre ellos, La Asociación Síndrome de Down. Mediante un duro comunicado en redes sociales, expresaron "su rechazo al acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacia las personas con síndrome de Down en redes sociales".

En el escrito, la entidad señaló que "se trató de un claro acto de discriminación" y mostró su preocupación ya que "antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término ´mogólico´ para insultar y descalificar a una persona".

El hecho en cuestión fue cuando en septiembre de 2023 se viralizó un video donde el líder de La Libertad Avanza utilizó esa palabra para referirse a Roberto Cachanosky.

"Desde las asociaciones hacemos un llamamiento al presidente de la Nación y a la sociedad en general para que, en vísperas al 21 de marzo, los diferentes actores tomen contacto con las organizaciones de familias locales para profundizar en el Modelo Social de la Discapacidad", concluyeron.