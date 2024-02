Grave: Patricia Bullrich pierde un hombre clave por la interna en el PRO

Sebastián García de Luca fue jefe de campaña, operador político de alto nivel, vice ministro del Interior de Rogelio Frigerio cuando Cambiemos gobernaba y ahora el articulador con intendentes y gobernadores de distintos lugares. No pasaron doce horas, Patricia Bullrich dijo ayer a la noche que hubiese querido que Mauricio Macri se defina por sobre el tema Chubut y que la identidad del PRO no se podía desdibujar. La respuesta fue pavloviana y hay una silla libre desde hoy en el ministerio de Seguridad que encabeza Bullrich.

Rogelio Frigerio ve partir uno de sus hombres más cercanos por la interna del PRO, que empieza a tallar esquirlas más grandes que las necesarias para soñar con volver a ser una opción de poder. García de Luca había prestado sus servicios dentro del rol parlamentario para colaborar con el esquema de Emilio Monzó, su padrino político más allá de su militancia temprana en el peronismo de Chivilcoy y su rol como concejal del Frente Renovador de Sergio Massa.

Juntos. Sebastián García De Luca, junto a Emilio Monzó, en Mendoza.

El escenario es mucho más complejo de lo que parece una simple renuncia. Se empieza a desnudar la crisis que puede hacer que el PRO pase a ser oposición al Gobierno, o una liado incondicional. Es lo que se define en la interna que tiene a Mauricio Macri en el centro de la escena, sin haber decidido qué camino tomar.

"Sebastián no tiene nada que ver con Patricia, los monzoistas (en referencia al liderazgo del diputado Emilio Monzó) son así, cuando huelen poder se meten y no le dio el cuero por la coherencia, no pegaba, era una especie de infiltrado y lo esperable era que se vaya". Es la mirada de una de las tres personas que más conoce a Patricia Bullrich. Ayer habían tenido una reunión clave, donde se respiraba la tensión y se sabía que el final era irreconciliable. "Patricia nunca deja a nadie tirado y saben que tenía que renovarse, esto deja en claro el mapa del PRO, espero no trabajen para romper el Gobierno", advierten en su espacio.

Amigos. Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo, en el Congreso.

Sebastián García De Luca deja el ministerio dentro de un tornado desatado por el factor Chubut, pero que desembocará en dos semanas en la elección de autoridades que el partido que fundó Mauricio Macri tendrá. Allí entonces, así como en septiembre de 2022 se determinó el nacimiento del polo macrista combativo a Horacio Rodríguez Larreta, ahora fue el propio García De Luca tras una serie de cenas que determinó que su etapa estaba cumplida.

En el entorno de Patricia Bullrich hay silencio de radio, la determinación del ahora ex funcionario tiene un correlato inmediato en el vínculo del PRO con el Gobierno y tensa la cuerda de cara a los comicios internos venideros. García de Luca se lleva en su carpeta el vínculo aceitado que supo generar durante los tiempos del ministerio del Interior de Rogelio Frigerio. Debió enfrentar la interna y el desembarco con poder de Pablo De la Torre, hermano del enemistado Joaquín, ex intendente de San Miguel y enemigo clásico de García de Luca.