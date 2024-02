Amenaza Chubut: Torres incomodó a Macri, convulsionó al PRO y perdieron todos

Mauricio Macri pensó que Javier Milei no iba a redoblar la apuesta, había conversado con Ignacio Torres más de una vez el tema y lo alentó a que construya su primera épica contra el Gobierno nacional. Pensó que sería un intercambio de opiniones y una solución de corto plazo, pero se encontró con el gobernador más joven de la historia de Chubut preparado para declarar la guerra a un Presidente que se nutre de las guerras para avanzar. El PRO se partió y cristalizó su interna, que crece y enfrenta dos viejos conocidos: Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Las elecciones en el PRO serán en menos de tres semanas, y se sabrá finalmente "qué vamos a hacer, si somos un partido republicano, hay que ser claros y contundentes", tal como definió ayer la ministra de Seguridad y presidente del PRO, Patricia Bullrich, quien disputa con Mauricio Macri. Hay una definición que ayer soltó la ex candidata a presidente a la pasada, pero que a los que conocen a Macri saben que es el final del diálogo: "tengo una relación simétrica y así funciona diez puntos". Cualquiera que conoce a Mauricio Macri sabe que no sostiene relaciones simétricas en ningún aspecto de su vida política.

Final. La relación de Javier Milei y Mauricio Macri no volverá a ser la que fue.

El epitafio del PRO tal como se conoce será entonces en tres semanas, cuando el ala más dura del PRO, ahora alineada totalmente con Javier Milei, ponga en el lugar de colaboracionista o acomodaticio a los que no se endurezcan del todo. Mauricio Macri está furioso con las formas de Torres, no quiere que se desdibuje el perfil democrático y renovador del partido que fundó hace veinte años y que hoy es una rémora del tiburón liberal, mal que le pese.

Hay quienes evalúan que Mauricio Macri intentó lanzar a la batalla a Ignacio Torres y dejar en offside a Guillermo Francos, ministro del Interior y hombre fuerte delGabinete, que regula las tensiones con los hombres fuertes del interior a pesar de la intransigencia presidencial. Los gobernadores del PRO, convencidos de que Javier Milei iba a evitar el conflicto, firmaron con ansiedad un documento que el Presidente no terminó de leer y siguió con su agenda de trabajo, por lo que el off side fue monumental y en equipo. Ahora volverán en sus pasos para evitar escalar un conflicto que los tendrá enfrentados a un Presidente que no evalúa el escenario donde les gire fondos.

En la lógica de Mauricio Macri, empezar esa batalla gobernadores / Gobierno iba a ser el desafío que podía esmerilar al ministro del Interior, Guillermo Francos, pero salió al revés. EL ministro habló con Javier Milei sobre el tema, recibió el apoyo absoluto y despejó dudas, mientras Macri, Jorge Macri, Rogelio Frigerio y otros referentes firmaron un documento que los puso en el lugar que no querían estar: en frente de quien les debe girar fondos frescos mes a mes.

Dura. Patricia Bullrich busca endurecer el perfil del PRO y alinearse con Javier Milei.

Es el enojo también el que encuentra a Jorge Macri, quien exigió que se respete el envío de dinero, pero nunca vieron las formas en las que iba a generarse la tensión. Expresó primero "su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses", pero luego entendió que el modus operandi del sureño estaba más vinculado al estilo kirchnerista que al que busca el PRO hoy. La Ciudad aprovechó entonces para recordar la deuda con el distrito: es en proporción el que menos recibe de coparticipación, apenas el 16.4% del total. La deuda asciende a 320 mil millones de pesos y son clave para el curso del 2024 en el mundo de Jorge Macri.

El fondo y lo medular del conflicto, es esencialmente la medida de conflicto que están dispuestos a tolerar Patricia Bullrich y Mauricio Macri por determinar el nuevo líder del PRO en menos de veinte noches. Allí entonces se resolverá el nudo del conflicto, donde se concluirá si el espacio amarillo se consolida liberal y duro dentro de la órbita de los hermanos Javier y Karina Milei, con perfil contundente y anti "casta" o buscará reperfilarse para recuperar identidad y caminar un sendero propio, equidistante del populismo y el "kirchnerismo de derecha", como empiezan algunos a plantear al Gobierno.