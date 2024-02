La odisea de viajar en micro en el interior de Mendoza y los cambios que vienen

Las historias cotidianas se replican como una muletilla o un mantra, en distintos lugares de la provincia de Mendoza, por fuera del área metropolitana. Viajar en micro en el interior implica muchas veces armarse de paciencia, contar con efectivo o cargar la tarjeta que sirve sólo para una empresa y rogar que el colectivo no se pase en el instante que uno va llegando parsimonioso a la parada. Porque la espera lleva un tiempo imprevisto y ya se sabe que el tiempo en esta época, es oro: y por lo tanto, es un lujo aguardar una hora o a veces más. Caminar no es opción cuando las distancias son decenas de kilómetros, que por eso se paga promedio $600, ya que la tarifa de $200 se utiliza para distancias cortas.

El Gobierno, de acuerdo contó el subsecretario de Transporte Luis Borrego a MDZ, prepara cambios: una app para que los usuarios sepan cuándo llegan los distintos micros- como la del Mendotran- y la posibilidad de que la tarjeta- como si fuera la SUBE- sirva para distintas empresas. El pasaje de micro aumentará el precio en abril en toda la provincia, una mala noticia para quienes viajan a diario aunque Mendoza tiene uno de los pasajes más baratos del país.

Es jueves y la temperatura bajó notablemente como excepción a la ola calurosa que azota Mendoza y otras provincias este verano. Mariana abordó al micro pasadas las 8 en la terminal de Lavalle, que queda en la Villa Tulumaya, es decir en el centro lavallino, para ir a la ciudad de Mendoza. A pesar de no ser una hora pico, en el colectivo viajaron 22 personas paradas. Pagó con efectivo: $570. “Podés cargar la tarjeta o pagar con dinero. Los choferes manejan plata, vos pagás, te dan el vuelto si es necesario”, dijo a este diario. Va tres veces a la semana al centro mendocino: "Gasto $3.420 por semana y aproximadamente $13.680 por mes”, se queja cabizbaja.

En la casa de Marianela y Juan tienen el dilema de viajar a diario largas distancias y que eso les lleva un porcentaje del sueldo que en épocas de inflación galopante, afecta la economía del hogar casi como el costo de los alimentos. “Somos de Santa Rosa y mi pareja viaja todos los días a trabajar a Maipú. Le cuesta 800 pesos el pasaje. Gana 300.000 pesos por mes pero se nos va en pasaje, casi 30.000 pesos. No sabemos bien qué hacer, estamos viendo si encuentra un trabajo que le quede más cerca" relata Marianela, con cara de preocupación y una calculadora en mano para hacer cuentas o malabares. En La Paz y Santa Rosa varias personas consultadas nos cuentan sus gastos de micro. “De ir de La Paz a Mendoza te gastás $2000. De La Paz hasta Alto Verde, $1120”, avisan.

Laura, una profesora que vive en Rodeo del Medio debe ir al Este para dictar clases en un instituto terciario: “Mi colectivo todavía está con la reducción horaria de verano. En lugar de pasar cada hora y cuarenta, está pasando cada cuatro horas. Supuestamente esto cambia en breve. Nos pasó también que alumnos que vienen de otro departamento del Este no pudieron ir a las consultas porque no tenían micro la semana pasada y las mesas son la semana próxima. En estos días lo habrían solucionado", relató.

Boleto de Lavalle a Mendoza

Borrego, el subsecretario de Transporte, explicó a MDZ que por fuera del área metropolitana y la ciudad de San Rafael, "operan en Mendoza 9 empresas de micros". Para viajar desde la ciudad de Mendoza a otros departamentos, hay que ir a la terminal de ómnibus y muchas veces "conviene sacar el pasaje unos días antes". El funcionario aclaró que no se usa la SUBE. "Se paga en efectivo y también existe una tarjeta magnética que se recarga pero que sirve sólo para una única empresa". advirtió.

Pero en ese sentido contó una buena noticia: "Estamos evaluando que en poco tiempo la tarjeta sirva para distintas empresas, para facilitar los viajes a aquellas personas que tengan que utilizar más de una empresa porque van a distintos departamentos", avisó.

A diferencia de las empresas que circulan por el Gran Mendoza y San Rafael, la concesión no está basada en el sistema de cobro por kilómetro recorrido sino por pasajero transportado. Esa situación suma críticas en algunas zonas donde el micro pasa cada una hora y está lleno porque recorre muchos barrios.

Ir desde el centro de Rivadavia hacia El Mirador, que es un distrito del departamento, conlleva dos acciones: esperar y tener que compartir el transporte con muchas personas. Martín comentó a este diario: “El transporte público se usa una barbaridad entre distritos. Es histórico el pedido de frecuencias. El Mirador queda a 40 kilómetros del centro. No es tanto el flujo de gente que viaja como en Mendoza, pero hay gente que por ahí, para trabajar le coincide el horario, pero al que estudia no le coincide, o el que viene a hacer un trámite, tampoco. No hay demasiadas frecuencias, entonces en los horarios pico hay filas eternas para viajar a los distritos. El micro que va a El Mirador, por ejemplo, sale de Rivadavia, pero va al Barrio Rivadavia que está a 5 kilómetros, pasa por el barrio Florida, luego por el barrio Lencinas, por Los Campamentos. Es el mismo colectivo que toma cinco distritos y van todos apretados. Para ir a Reducción sucede lo mismo. El reclamo son las frecuencias”, asegura nuestro entrevistado.

De todas maneras, desde este lunes 26 de febrero, las frecuencias funcionarán al 100 %, en sintonía con el comienzo de clases. El Gobierno está trabajando en la implementación de una app, como la que se usa en el Gran Mendoza con el Mendotran para que en los distintos distritos de la provincia puedan tener la información exacta, a través del GPS de cuándo pasa el micro, si viene con demoras o no. "En las páginas web de las distintas empresas de micro están los horarios, pero lo que vamos a implementar es una aplicación para que los usuarios sepan la hora exacta en la que pasará el colectivo que esperan porque es a través de GPS", comentó el subsecretario a MDZ. La aplicación MendoTran

Se viene otro aumento del boleto y un pedido de emergencia

El boleto va a aumentar en toda la provincia. No sólo porque la inflación es acuciante y los costos como los del combustible han subido, sino porque el precio de 200 pesos para la tarifa urbana y plana corresponde a una audiencia pública que se hizo en septiembre del año pasado. En los próximos días, la subsecretaría de Transporte llamará a una nueva audiencia que se realizará en marzo y es posible que en abril se aplique la nueva suba.

"Hay que tener en cuenta en la nueva tarifa el aumento del costo del combustible, la devaluación, las paritarias", expresó Borrego. Además, el Gobierno provincial está poniendo el dinero que correspondía al subsidio que dejó de percibir por decisión de la gestión nacional. El presidente Javier Milei eliminó el Fondo Compensador del Transporte para todas las provincias a excepción del AMBA y Mendoza está "haciendo un esfuerzo, posible, porque tiene sus cuentas en orden", aseguran del Gobierno, que le permite abonar el 10% del total del financiamiento del transporte que corresponde al subsidio que le sacó Milei. De hecho Chubut apeló y la Justicia le dio la razón, y la provincia evalúa hacer algo similar con antecedentes de dos años de subsidios impagos.

Sin embargo, el boleto va a subir, aunque se mantendrán muchos beneficios- como el medio boleto estudiantil y docente- pero la situación económica se agrava y eso preocupa en muchos sitios de la provincia. En un instituto de educación superior de la zona Este aseguron que “han aumentado mucho los pedidos de becas”. En ese sentido, una referente explicó a este diario: “No sabemos que vamos a hacer. Con medio boleto y todo, necesitan $15 mil por estudiante y tenemos un fondo de $160 mil que es del año pasado. Imposible poder llegar a todo el alumnado. Tememos que haya estudiantes que dejen sus estudios por esta razón”. El viaje desde la ciudad de San Martín a Mendoza cuesta $720 y de San Martín a Santa Rosa, $490.

Graciela trabaja y vive en San Rosa. Cada vez se le hace más cuesta arriba viajar. “De Catitas a Santa Rosa cuesta $240 y de La Dormida a Santa Rosa $280. Cuando tengo que moverme mucho por el departamento, se me hace muy difícil” Está haciendo un curso que le dará una certificación para poder trabajar más pero evalúa dejarlo debido a los costos del transporte. “Gano $153 mil pesos. Viajo 4 veces al día. Entonces no me dan los números porque además pago $80 mil de alquiler”, nos cuenta esta mujer santarrosina.

Volvamos a Rivadavia: “Como en Mendoza, $200 cuesta el boleto mínimo. Ese por ejemplo, abarca hasta San Martín y Junín. Además, dentro de Rivadavia el boleto mínimo de $200 te lleva hasta Los Campamentos, hasta Libertad, Mundo Nuevo y Santa María de Oro. El boleto de $400 te lleva hacia El Mirador; por $460 vas a La Central, que es un lugar más alejado; $660 te lleva hacia El Carrizal. Te lleva hacia el último club y vuelve. Hacia la terminal de Mendoza sale 960. No tenemos sistema de SUBE, se sigue pagando con efectivo. Dicetur, que es quien tiene la concesión en Rivadavia, tiene un sistema de tarjeta donde vos pagás la cantidad de pasajes y podés ir descontándolo desde ahí. Es similar a la tarjeta SUBE pero sólo se utiliza en esa empresa. Tenés el medio boleto estudiantil que da la Provincia y justo ahora el municipio está haciendo la convocatoria para estudiantes de todos los niveles y sé que se está anotando mucha gente”, nos dijo una mujer con militancia política en el departamento del Este. boletos Rivadavia

En San Carlos, la concejal por el peronismo, Verónica Diez, denunció lo costoso y difícil que es viajar para la ciudadanía de su departamento. Además, está pidiendo la declaración de emergencia en el Valle de Uco. “Por el paraje El Cepillo pasa una vez al día el micro. Sabemos de alumnos que a veces no ha podido ir a rendir porque los caminos están totalmente abnegados”, explicó. “Hay que entender que las frecuencias son muy distanciadas y a nivel interno entre los distritos, solo te podés tomar el colectivo de la empresa Cata. El micro además te deja en la terminal y si vivís en los barrios tenés que caminar muchísimo”, agregó la concejal.

En esa línea, sostuvo: "Ha aumentado el boleto, e incluso entre distritos llega a $500, ahora ¿mejora el servicio? Tengo quejas de vecinas y vecinos que son permanentes. Hay colectivos que no tienen rampa para personas con discapacidad, de hecho el diferencial no te acepta el CUD (certificado único de discapacidad); hay docentes que el colectivo no pasó o se rompió y el refuerzo llegó roto. Estamos evaluando pedir la emergencia en transporte en Valle de Uco es algo que vamos a plantear a los legisladores" explicó la edil. Desde Lavalle, el senador provincial Gerardo Vaquer habló en la audiencia pública del transporte la dificultad que tienen en su departamento por la escasez de frecuencias.

Como en la mayoría de las provincias, vivir lejos del centro tiene sus dificultades y tomarse un micro no es la excepción.