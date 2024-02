Patricia Bullrich se encontró con Nayib Bukele y elogió su modelo de seguridad

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, compartió en redes un fragmento del encuentro que tuvo con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, durante la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC por sus siglas en inglés) que se realiza en Estados Unidos y de la cual participará el sábado el presidente Javier Milei. "Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vida, la verdad que es increíble", le expresó Bullrich a Bukele.

La funcionaria compartió en su cuenta de la red social X (exTwitter) un video con el diálogo que mantuvo con el mandatario centroamericano, a quien le dijo que el Gobierno argentino quiere implementar la política de seguridad que lleva adelante en su país: "Queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho, nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Ahora estamos haciendo un cambio grande en la Argentina", comentó Bullrich.

El presidente Bukele, por su parte, dijo que están viendo "desde afuera" el esfuerzo de Argentina y se puso a disposición "para lo que quieran".

Bullrich acompañó el video en X con un texto que avalaba el avance que tuvo El Salvador en materia seguridad: "De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos!", agregó.

Bukele y el Gobierno argentino ya han tenido varios halagos desde que Milei llegó al sillón de Rivadavia. Semanas atrás, cuando el centroamericano consiguió su relección como presidente, tuvo varias elogios hacia el libertario argentino: “Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden”, aseguró luego de contar que mantuvo una conversación telefónica con el líder libertario, antes de que asuma formalmente la presidencia.

Mirá el video: Bullrich conversó con Bukele en la CPAC

El presidente de El Salvador también contó que ofreció ayuda en materia de seguridad a Bullrich, pero destacó que la situación del país argentino es distinta a la que vivía El Salvador. "Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”, advirtió.

“Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”, aclaró Bukele en una conferencia de prensa tras ser elegido nuevamente primer mandatario.

El sistema de seguridad de El Salvador comenzó a tener relevancia tras la principal medida que tomó Bukele contra las pandillas, con un régimen de excepción, que suspende las garantías constitucionales. Esta medida permite a la policía detener a cualquier persona sin una orden de captura y mantener en detención por lo menos 15 días antes de ser presentada en un tribunal. El régimen también suspende el derecho a la defensa en los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.