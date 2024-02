Rogelio Frigerio rompió el silencio: qué espera del Gobierno de Javier Milei

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se manifestó a favor del norte con el "cual el Gobierno nacional pretende llevar a la Argentina" y confirmó que "la meta del equilibrio fiscal es innegociable". A pesar de la tensión que están viviendo los mandatarios provinciales con el Poder Ejecutivo, el entrerriano sostuvo que la "mayoría de los gobernadores estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que ese equilibrio exista".

El Gobierno tildó de "extorsivos" a los gobernadores tras la caída de la ley ómnibus, y desde allí, la tensión entre ambas partes fue escalando. Esta semana, para revertir esa situación, el presidente Javier Milei visitó al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y Victoria Villarruel junto a Guillermo Francos estuvieron en Salta con cinco gobernadores más. Ahora, Frigerio -uno de los más callados- salió a hablar y manifestó su apoyo al presidente afirmando que "la Argentina necesita que a este Gobierno le vaya bien".

"Quiero que al presidente le vaya bien porque la Argentina necesita que al Gobierno le vaya bien. ¿Por qué no podemos estar espalda con espalda todos juntos peleando por lo mismo? Yo coincido en líneas generales con el norte al cual el Gobierno nacional pretende llevar a la Argentina”, expresó Frigerio en diálogo con la señales de noticias LN+ y A24.

También, le dejó un mensaje al líder del Poder Ejecutivo, en donde pidió sentarse con él a charlar porque está "seguro de que hay un punto de encuentro en el interés del Gobierno nacional de terminar con la herencia pesadísima del kirchnerismo y la posibilidad de que los gobiernos provinciales tengan los recursos para llevar adelante los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, la salud, la seguridad y la educación sobre todo".

"Vale la pena parar la pelota, olvidarnos de lo que pasó y concentrarnos en resolver los problemas concretos de los argentinos", sentenció Frigerio.

El gobernador entrerriano manifestó también su adhesión al principal objetivo del Gobierno nacional en materia económica: “Es condición indispensable el equilibrio de las cuentas públicas. Si no ordenamos las cuentas públicas, no tenemos las condiciones necesarias para empezar un proceso de desarrollo y vencer al flagelo de la inflación. La mayoría de los gobernadores estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que ese equilibrio exista”.

Mirá el video: Frigerio dijo que quiere que le vaya bien al Gobierno de Milei

Frigerio también señaló que "la crisis entre la Nación, las provincias y los municipios” puede ser una oportunidad para los argentinos: “Tiene que servir para ordenar quién es responsable de qué cosa en el país. La mayoría de los argentinos no sabe que el responsable de la salud pública, en un 99%, somos los gobernadores, al igual que la educación y la seguridad pública. Yo me hago cargo de esa responsabilidad”.

Hace unos días, el presidente Milei confirmó que esos tres aspectos mencionados por el mandatario provincial eran responsabilidad de las provincias y que el Gobierno Nacional no se haría cargo de ellas, ni del pago de sus sueldos.

Es por ello que Frigerio realizó una diferenciación para definir los roles del presidente, los gobernadores y los intendentes municipales: “Al Presidente le tienen que exigir que no haya inflación, que haya una lucha contra las mafias y los narcos, y que la Argentina tenga una convivencia madura y una política energética acorde a las necesidades del país. A los gobernadores les tienen que exigir buena salud, buena educación y buena seguridad. Y a los intendentes les tienen que exigir una ciudad limpia, que traten bien la basura y que alumbren bien las calles.

"Esas responsabilidades están totalmente tergiversadas porque el kirchnerismo tomó recursos de las provincias y los concentró a nivel nacional para después repartirlos de manera discrecional a propósito. Eso tiene que terminar y yo lo apoyo rotundamente”, agregó.

Sobre la situación que está viviendo en estos momentos el país, Frigerio dijo que "no se aguanta más el 60% de pobreza producto de las medidas populistas de prácticamente los últimos 20 años". "Necesitamos que le vaya bien al Presidente para que le vaya bien a Entre Ríos y me niego a creer que no haya una diagonal en donde se pueda encontrar el interés de la Nación con el interés de las provincias. Me niego a retroceder 200 años en la lucha de federales contra unitarios. Tenemos que trabajar para conseguirlo", continuó.

“La gente, las PyMES y los comerciantes todavía no vieron el impacto de lo que va a ser la normalización de los precios relativos de la economía. Marzo y abril van a ser peor en ese sentido, sobre todo con la decisión de cortar los subsidios. Independientemente de la meta innegociable, que es el equilibrio fiscal, el impacto en la gente va a ser durísimo. Tenemos que estar más unidos que nunca porque la situación es durísima”, concluyó.