Rogelio Frigerio también se reveló contra el Gobierno de Javier Milei y lo tildó de "débil"

El enojo de la oposición "dialoguista" con el Gobierno de Javier Milei va en aumento y son más quienes marcan en público sus diferencias con las metas del oficialismo.

En esa línea se expresó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien no dudó de calificar a las gestión nacional de "muy débil" y lanzar críticas contra la ley ómnibus.

En conferencia de prensa, afirmó que la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio de "colaborar con un Gobierno nacional muy débil, que no tiene mandatarios y muy pocos diputados y senadores".

Además, remarcó que su respaldo "o no" a las propuestas del oficialismo se basará "en principios e ideas, y no sobre presiones puntuales". Según Frigerio, el espacio que integra apoyará medidas que permitan "gestionar y generar gobernabilidad", pero no respaldarán las iniciativas que "atenten contra las fuentes de trabajo".

"Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir", planteó.

Además, el mandatario del Interior fue duro respecto al mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de ley ómnibus en el Congreso, se revisarán partidas para las provincias, al sostener que no "reacciona ante presiones discursivas".

"Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley 'Bases'. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen", sentenció.