"No es un nido de ratas": Oscar Zago se despegó de los ataques de Javier Milei contra el Congreso

Las recientes declaraciones de Javier Milei contra el Congreso, al referirse a los legisladores como un "nido de ratas", provocó nuevas reacciones en contra de la oposición y referentes del oficialismo tuvieron que salir a relativizar los ataques del presidente.

En ese marco, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, se diferenció de las declaraciones de Milei y aseguró que el Congreso no es "un nido de ratas".

"No considero eso, a mí no me dijo, me siento muy bien, que se ponga el saco el que se lo tiene que poner, el presidente tiene una forma de expresarse, cuestionar, será una cuestión de él, el que contesta se sentirá afectado", expresó en declaraciones radiales.

Incluso, el legislador bromeó sobre el asunto: "Yo no dije que es un nido de ratas, soy un hurón nada más. Soy un hurón humano, no me meto en las cloacas. Yo no considero eso (que sea un nido de ratas)".

"Si hay alguno que se siente ratas que se ponga el saco y que salga a decirlo. El que contesta es porque se sentirá afectado", sentenció Zago contra los opositores que se sintieron aludidos de las palabras del presidente.

"Por la lógica del sistema electoral todavía no tiene esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación", había dicho Milei el lunes para redoblar sus críticas tras el fracaso de la ley ómnibus.