Interna en el peronismo bonaerense: el mensaje de Sergio Massa a Axel Kicillof y Máximo Kirchner

“¡Los acuerdos se respetan! No importa si son escritos o de palabra, se respetan”, dijo a MDZ en tono de pocos amigos uno de los legisladores del Frente Renovador que con la venia de Sergio Massa pegaron el faltazo a la primera sesión del año en la Legislatura bonaerense.

Lo cierto es que la sesión pintaba para ser tranquila - a lo sumo se esperaba algún que otro chicaneo entre diputados del oficialismo y la oposición por la situación de IOMA, y cruces picantes de legisladores de UxP y la izquierda contra el bloque de La Libertad Avanza por las políticas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei - dejó al desnudo una feroz interna entre los socios que posibilitaron la reelección de Axel Kicillof.

Las sillas vacías de los diputados del Frente Renovador en la primera sesión del año de la Legislatura Bonaerense.

Los diputados del Frente Renovador se cansaron de ser ninguneados en el reparto de los cargos por los alfiles de Máximo Kirchner y Martín Insaurralde en la Cámara Baja bonaerense; sumado a que desde hace más de diez días los 20 intendentes que responden a Sergio Massa esperan ser atendidos por Kicillof. Motivo por el cual los legisladores le expusieron la situación al exministro y candidato a presidente, quien les respondió: "Háganse respetar", dando luz verde al portazo de los 10 diputados massitas.

La situación quedó graficada en una frase que dijo a este diario en off uno de los referentes del massimo en la provincia de Buenos Aires: “Nos están meando, Axel y Máximo deberían ser agradecidos y no tan angurrientos”.

“Se están haciendo los boludos en el reparto de todos los cargos, acordaron con los radicales y otros sectores de la oposición y a nosotros no nos dieron nada”, afirmó el legislador del Frente Renovador que, potenciando su bronca, agregó: “Estos tipos en lugar de abrirse y decir ‘bueno muchachos, pensemos en un nuevo armado para lo que viene’, nos quieren enrostrar que ellos ganaron y nosotros perdimos. Estos muchachos se están olvidando que gracias a la campaña que hizo Sergio, se ganaron un motón de municipios y Kicillof ganó la provincia”.

En tanto, otro de los diputados del Frente Renovador consultado por MDZ, sobre si la consecuencia del faltazo a la sesión derivaría en la ruptura del bloque de UxP, respondió “El sábado en el encuentro de Roque Pérez, que vamos a tener con Sergio y los intendentes se va a definir como sigue la cosa”

Y bajando el tono, manifesto “Yo quiero creer que no, en manos de Sergio no está la posibilidad de ruptura. Pero no puedo descartar que exista la posibilidad de que armemos un interbloque. Tené en cuenta que llegamos a esta situación por la no política de Kicillof, tiene mucha gestión con cero política, sumado a la angurria de Máximo Kirchner y Martín Insaurralde que en la Legislatura se quieren quedar con todos los cargos”.

Si a los diputados que responden a Sergio Massa les faltaba algo para pegar el faltazo, el empujoncito final se lo dieron en la labor parlamentaria retirando todos los proyectos de declaración presentados por los legisladores del Frente Renovador.

Otro de los motivos que provocó el enojo de los legisladores del Frente Renovador, sería la negativa de Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados que responde a Martín Insaurralde, a respetar el acuerdo de palabra de rotar el próximo año la presidencia del cuerpo con el referente del massismo y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera. Buenos tiempos, Alexis Guerrera aplaude la designación de Alejandro Dichiara como presidente de la Cámara de diputados bonaerense. Foto: José Luis Carut/MDZ.

A todo esto, en diálogo con MDZ, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, se desentendió de la situación: “No tuve ningún tipo de información, conmigo no se comunicó nadie. Ni siquiera me llamo Alexis (por Guerrera) con quien tengo muy buena relación”.

Y en cuanto a que el faltazo habría sido porque el Frente Renovador se quedó afuera del reparto de cargos, Dichiara dijo: “Es raro porque la vicepresidencia es de Massa e hipotéticamente llegamos a un acuerdo en el que vamos a estar un tiempo prudencial cada uno al frente de la Cámara”, para agregar: "Yo no lo hice el acuerdo, a mí me dijeron 'tenés que asumir como presidente de la Cámara' y yo viene a asumir. No estoy al tanto de ningún acuerdo que puedan haber hecho y que tenga que ver conmigo”.

Lo cierto es que desde diciembre del año pasado, en la Legislatura bonaerense los diputados del Frente Renovador olfateaban que algo raro estaba pasando. Más de uno, puertas adentro de sus despachos, alertaba que Máximo los iba a traicionar no respetando los acuerdos.

Este sábado en la convención del Frente Renovador de Roque Pérez, con Sergio Massa a la cabeza, definirán los pasos a seguir. Las opciones son pocas o intiman a Kicillof y Máximo Kirchner a respetar los acuerdos y seguir juntos; o rompen la - ahora - frágil alianza con el kirchnerismo y el peronismo bonaerense.