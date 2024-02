Hernán Lacunza arremetió en redes contra Juan Grabois: qué le dijo

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de la Nación y de Economía de la provincia de Buenos Aires arremetió contra el líder de Frente Patria Grande y militante kirchnerista Juan Grabois por criticar el Gobierno del presidente Javier Milei y acusarlo de hacer el proceso de "emprobrecimiento más rápido de la historia". "Nadie puede estar orgulloso de los últimos 20 años de pobreza", lanzó el exfuncionario y manifestó que en el 2015 "el Indec mentía que (la pobreza) era del 4%".

"El proceso de empobrecimiento más rápido de la historia: Macri en 4 años la aumentó 10%, Alberto 5% en otros cuatro, Milei en ¡dos meses! el 12%; empujó a 5.8 millones de personas de la clase media a la pobreza y a 2.5 de personas de la pobreza a la indigencia", escribió´en la red social X (exTwitter) Grabois, acompañado el texto con un gráfico titulado "evolución de las tasas de indigencia y pobreza" realizado con los datos del Indec, de EDSA y de Equidad Empalme.

Tras estos dichos, que apuntan al libertario como el mandatario que más empobreció al país en menor tiempo, Lacunza no se quedó callado y le respondió al exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.

"Nadie puede estar orgulloso de los últimos 20 años de pobreza. Pero forzar los datos no ayuda a entender y buscar soluciones", comenzó. "Uno, no se sabe bien cuánto aumentó la pobreza entre 2015 y 2019, porque Indec en 2015 mentía que era 4%. La mejor estimación (IPC CABA, microdata EPH y encuesta gasto hogares) aproxima 30,2% en 2015. Terminó 35,5% en 2019. O sea, maso +5%, no +10%", agregó. Y continuó: "Dos, sí se sabe que aumentó 5% hasta primer semestre 2023, pero a fines de marzo Indec publicará que habría rondado 43% a fin 2023 (maso +8%, no +5%).

El posteo de Lacunza contra el análisis de Grabois por la pobreza.

Para finalizar, el punto tres que eligió usar el exfuncionario va contra la mirada apresurada sobre enero de 2024 y critica que se confunde "correlación con causalidad".

"La lectura prematura de enero 2024 (dato UCA nunca consistente, Indec será menor) tiene un problema más grave: confunde correlación con causalidad, desconoce pobreza oculta por dólar oficial artificial y brecha de 150%, tarifas energía y transporte al 15% de los costos, planes platita electorales financiados con inflación futura y reprimida con precios cuidados para la tribuna, entre otras ficciones para esconder pobreza", concluyó el exfuncionario.

Lacunza fue ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta que, el 17 de agosto de 2019, fue nombrado por el expresidente Mauricio Macri como ministro de Hacienda de la Nación Argentina, tras la renuncia de Nicolás Dujovne.