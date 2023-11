Un exministro de Economía de Mauricio Macri apuntó con dureza contra Javier Milei

No es la primera vez que Hernán Lacunza dispara contra Javier Milei y se muestra crítico de la política económica que impulsa el presidente electo. Este jueves, el exministro de Mauricio Macri volvió a carga contra el libertario y lo tildó de "improvisado" por la falta de detalles sobre su plan a partir del 10 de diciembre.

"El equipo económico de Milei es idóneo, se está conformado, nadie es todólogo. Lo cuestión es que tenga la habilidad de que al quirófano entre el cirujano, la anestesia y los profesionales adecuados", sostuvo en Radio con Vos.

De cara al nuevo Gobierno, el exfuncionario consideró que Milei cuenta con "tres pasivos" que le pueden jugar en su contra: "El primero es una herencia muy complicada, están todos los semáforos en rojo. El segundo es un mandato de cambio categórico, pero poco claro, y el tercero es de él, su improvisación, saber el equipo económico".

En esa línea, agregó: "Se ve en su definición de equipo alguna improvisación. Faltan 6 días hábiles, el equipo y el plan económico ya deberían ser un activo propio del gobierno en el debate público".

Asimismo, Lacunza remarcó que "ya debería estar hablando sobre su propuesta, porque no hay tiempo para perder". "No es un funcionario, son 300. Tienen que ser espalda con espalda, no porque sea una guerra, ni mucho menos, sino porque tienen que tener la confianza y la intimidad necesaria para tomar medidas como las hay que tomar. Eso evidentemente no está", señaló.

De todas formas, el economista reconoció que el principal activo de Milei es que sus declaraciones "resultan creíbles" a diferencia del Gobierno saliente.

"Milei interpretó (a la gente) con eslóganes de campaña, como la motosierra y la dolarización, y él esta convencido de eso. Es un activo que lo hizo ganar y que le da orientación y rumbo. Como es genuino, resulta creíble. A veces, esa vocación irrefrenable de no poder parar de decir la verdad, aunque sea inconveniente y vengamos de un gobierno que no puede parar de decir la mentira, es un activo", cerró.