José Luis Espert fulminó a Héctor Daer por acusar al Gobierno de "empobrecer al país"

Después de conocerse la noticia de que hubo superávit fiscal en enero, Héctor Daer apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por "empobrecer" al país. En ese marco, José Luis Espert tomó el guante y le respondió con dureza al tildarlo de "caradura".

En declaraciones radiales, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) sostuvo que el objetivo del Gobierno es tener "un país empobrecido absolutamente" y respaldó los dichos de Pablo Moyano, quien habló de un nuevo paro contra las políticas del presidente.

Daer criticó al oficialismo por destacar el "superávit fiscal" obtenido el mes pasado: "Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada".

"Va a hacer un país empobrecido absolutamente", acusó el dirigente sindical en diálogo por Radio Mitre. No pasó mucho tiempo para que Espert le replique a Daer mediante redes sociales.

"Caradura. Ni un paro a Alberto Fernández que nos dejó 50% de pobres y fundió a medio mundo y mató gente con su cuarentena cavernícola", le recriminó el diputado nacional.

"Vos no tenés cara", siguió. Acto seguido, aprovechó para recriminarle al sindicalismo por el manejo de las obras sociales e insistió en quitarle el manejo. "A ustedes habría que sacarles las Obras Sociales y que la gente aporte directamente a las verdaderas prestadoras de salud", concluyó.