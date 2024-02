La frase de Patricia Bullrich que le echa más leña al fuego a su pelea con Mauricio Macri

A poco más de cuatro meses de que se celebren las elecciones internas del PRO, Patricia Bullrich volvió a apuntar hacia Mauricio Macri y sostuvo que ella representa "la parte mayoritaria" del partido.

De todas formas, la ministra de Seguridad negó un mal vínculo con el expresidente y confirmó que "hablará" con el candidato a dirigir al PRO para definir el futuro del partido amarillo.

"Yo no tengo ningún ruido con Mauricio Macri. Me sentaré a hablar con él, pero yo tengo una idea muy clara de hacia dónde tiene que ir el PRO. Nosotros tenemos que representar a mucha gente que quiere apoyar este cambio. Entonces, no podemos quedarnos en la estructura. Tenemos que ir a la sociedad, no a la estructura. Esto es un tema de la sociedad", respondió por TN.

"Me gustaría hablarlo con él y saber cuál es la dirección. A mí no me importa quién es el presidente del PRO, a mí me importa la dirección que va a tomar el PRO", insistió.

La funcionaria señaló que lo importante "acompañe el cambio" con el objetivo de "no frustrar" de nuevo "el cambio en la Argentina". En ese sentido, volvió a lanzar un mensaje entre líneas a Macri y sugirió que esa dirección "dependerá de las respuestas profundas y no de la persona".

"Si él quiere representar eso y va en esa dirección, yo lo acompaño totalmente y me voy a jugar por eso. Pero la Argentina no puede perder una oportunidad más, Tenemos muchos que están en contra del cambio, muchos más de lo que pensábamos", expresó.

De todas formas, Bullrich consideró que Macri "tiene mucho para dar" como político al igual que "otros dirigentes". Sin embargo, advirtió: "Lo que no hay que hacer es entrar en la especulación política. Acá, el país tuvo muchas oportunidades de cambio y cuando el cambio se ponía difícil, se fue para atrás".