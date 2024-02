Operativo alianza: desde el PRO aseguran que ya están "trabajando" con Javier Milei

La idea del PRO de concretar una fusión con La Libertad Avanza crece entre los dirigentes del espacio y hay quienes incluso que afirman que "ya están trabajando" en el Congreso con el oficialismo liderado por Javier Milei.

Fueron esas las definiciones de la legisladora nacional del PRO por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, quien adelantó que se llevarán adelante reuniones para determinar si la convergencia implicará la integración de "referentes técnicos" a la gestión de Gobierno.

Según Machado, lo que falta es "una reunión con autoridades nacionales del partido para definir cómo se va a trabajar" con el oficialismo, aunque resaltó que las dos fuerzas políticas ya están "trabajando juntas" desde el punto de vista legislativo.

"La otra parte tiene que ver con si el presidente y los líderes del PRO entienden que deberían sumar a referentes técnicos, a la gestión del Ejecutivo. Y esa es la pregunta que se resolverá en las reuniones de esta semana", explicó en FM Milenium.

Asimismo, la diputada compartió sus dudas respecto al apoyo del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, al Gobierno nacional y desestimó un acuerdo entre el PJ provincial y el PRO de esa provincia.

"No hay un acuerdo del PRO provincial con el justicialismo, no lo hay. La segunda cuestión es que, si de verdad el gobernador quiere colaborar con la gestión nacional, tiene que entender que no es poniendo a la Nación como enemigo, sino entendiendo que es un anuncio o un aviso", respondió.

Las declaraciones de la diputada del PRO ocurren en medio de la intención de Milei de avanzar hacia una nueva coalición entre su espacio político y el partido amarillo.