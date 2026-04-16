Cristian Ritondo apuntó contra Manuel Adorni: "Cometió errores que no te podés permitir"

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo , se refirió a las denuncias contra Manuel Adorni y dijo que “cometió errores que no te podés permitir”.

“El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, señaló el legislador, quien agregó que “hay algo que sabe el Presidente que decide dejarlo”.

“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”, sostuvo el referente del PRO, en diálogo con A24.

Para Ritondo, “Adorni se equivocó con el concepto ‘me deslomo’”. “Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana, la mujer que es empleada doméstica y trabaja por hora en cuatro casas distintas o el docente que trabaja en varias escuelas. Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, planteó.

“Cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen 'estos son iguales'. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”, señaló el amarillo.

La relación del PRO con el Gobierno

Consultado sobre cuál es hoy en día la relación del Gobierno y el PRO, Ritondo respondió: “Compartimos muchas ideas. Desde el día que dijimos que íbamos a apoyar, dijimos que iba a ser activo. Pusimos el país y la provincia por arriba de los egos y de nuestro propio beneficio como partido”. De igual manera, aclaró: “No me afiliaré a la LLA; acompaño, pero no soy la LLA”.

“No apoyo a la LLA, apoyo las ideas. Y si la idea es buena, no importa si es LLA. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. Si le va bien al Gobierno le va bien a los argentinos y sabemos que todo lo que se hizo hasta ahora se tiene que ver reflejado en la mejora de los argentinos”, recalcó.

A su vez, dijo que el PRO “tiene un voto similar a la LLA”. “Primero está la idea y después los egos personales. El querer ser candidato no puede interrumpir un proceso. Nosotros tenemos una idea y apoyamos lo que nos parece bien. Fue así con la Ley Bases, la reforma laboral, la baja imputabilidad, el RIGI, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quiero ayudar porque lo otro sé lo que es”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato, contestó: “Él es el líder del espacio político. Me hubiera gustado que fuera candidato en la elección anterior pero no lo veo con la intención de ser candidato”.

“Si no hubiese habido esa disputa en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri era el presidente”, aseguró y añadió que el ministro del Interior, Diego Santilli, como el “mejor candidato” para competir en la Provincia de Buenos Aires. “No podemos ir separados”, concluyó.