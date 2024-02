La reacción de Mendoza ante el recorte de subsidios nacionales para docentes

El Gobierno de Mendoza mantiene un conflicto abierto con el Ejecutivo nacional por la decisión del presidente Javier Milei por la quita de subsidios nacionales a las provincias. Al anuncio de la semana pasada de la eliminación de recursos en el Fondo Compensador al Transporte Público se sumó en los últimos días el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Nación no enviará esos recursos que van directamente al sueldo de los trabajadores de la educación. Desde el Gobierno provincial desestimaron el anuncio y remarcaron que esperan una “respuesta formal” de la Secretaría de Educación de la Nación. A su vez destacaron que, mientras tanto, la provincia se hará cargo de saldar ese “plus salarial” que representa, en promedio, un poco menos del 10% en el sueldo de los docentes.

Durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial fue consultado sobre la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y sobre la decisión de no enviar los recursos del FONID a las provincias. Ese fondo comprende un aporte salarial a los docentes que transfiere Nación a las provincias y estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, ya que el presidente Milei decidió no prorrogar el decreto que extendía su validez.

“No hay definición si va a haber o no un llamado a lo que se denomina la paritaria docente nacional”, manifestó Adorni y dijo que la discusión salarial de los docentes debe darse con los respectivos gobiernos provinciales.

En tanto, expresó que “en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe”, refiriéndose al FONID, cuyas partidas implican un importante complemento salarial para los docentes.

El viernes pasado los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país enviaron un documento al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para solicitar al Gobierno nacional que se garanticen estos fondos. Entre los firmantes se encontraba el ministro mendocino de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

Este miércoles, desde el súperministerio del gabinete de Alfredo Cornejo le restaron relevancia a las declaraciones de Adorni. “El Gobierno provincial espera una respuesta formal, no del vocero presidencial, para que clarifique la continuidad o no de los fondos de incentivo docente”, expresaron desde la Casa de Gobierno.

En tanto, desde el entorno del ministro García Zalazar ratificaron que “mientras los fondos no llegan, la provincia se hará cargo”. Según señalaron, entre los subsidios del FONID y otros aportes educativos nacionales alrededor de $ 2.300 millones por mes para la provincia.

Ese monto es el que actualmente deberá suplir con recursos provinciales el gobierno de Cornejo mientras dure el recorte de subsidios nacionales.

Este conflicto por los recursos educativos se da un contexto particular para el Ejecutivo mendocino. Por estos días el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se encuentra analizando la última propuesta salarial del Gobierno, la cual consiste en el pago de un bono de $ 90.000 y aumentos del 15% en febrero y del 15% en marzo.