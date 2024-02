Javier Milei versus las provincias: Axel Kicillof le reclamará al Gobierno por los fondos adeudados

Lanzado en una ofensiva total contra el Gobierno nacional, Axel Kicillof presentará un reclamo formal por el adeudamiento de fondos y donde uno de los principales focos de protesta serán las transferencias que se cortaron por decisión de Javier Milei a la administración bonaerense como es el caso del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), a pocos días del inicio de las clases.

Desde el distrito bonaerense aclararon que la medida no se cursará por intermedio del Poder Judicial, mientras será de carácter administrativo. El Fonid es una asignación remunerativa por cargo que se liquida mensualmente y en exclusiva a los agentes que cumplen la función docente.

En ese sentido, el giro correspondiente a febrero fue absorbido por Kicillof, junto a otros programas como Conectividad y Material Didáctico.

"Es un fondo que no tiene existencia, que no existe", dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado por el tema y aseguró que no se ejecutará ninguna transferencia.

"Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires", recalcó.

La semana pasada, la PBA manifestó su "preocupación" e instó a la Casa Rosada a honrar sus compromisos. "(La PBA) no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario", agregó el comunicado.

En la misma línea Suteba de la provincia de Buenos Aires hizo hincapié en "una recomposición salarial inmediata". Tras la audiencia de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno de Kicillof, el gremio sostuvo: "Es evidente que la situación planteada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es delicada".