Qué recomendación le dio Miguel Ángel Pichetto a Javier Milei tras el fracaso de la ley ómnibus

Miguel Ángel Pichetto reflexionó sobre los motivos por los que la ley ómnibus se cayó tras perder el apoyo en la Cámara de Diputados y consideró que el proyecto se hubiera aprobado si el Gobierno hubiera tenido "un marco de mayor flexibilidad".

"Si se hubiera planteado que el Estado mandaba después el marco general, el listado de empresas y el envío de cada privatización al Congreso para que lo analicé, yo no hubiera visto ningún tipo de impedimento, se hubiera avanzado", sostuvo el legislador en alusión al punto que provocó el traspié legislativo del oficialismo en el Congreso.

En comunicación por TN, Pichetto consideró que el retiro de la ley "no genera ningún tipo de ventaja" y volvió a cuestionar "el ataque" de Javier Milei a los diputados y gobernadores que no acompañaron al proyecto.

“El Gobierno siempre supo que el problema eran los gobiernos provinciales. Ahí hay un núcleo de diputados que indudablemente tienen pertenencia con las provincias y creo que una convocatoria a un acuerdo fiscal hubiera sido un camino inteligente que hubiera flexibilizado el tratamiento en particular", expresó.

Según el dirigente, el Gobierno debería haber abierto "un marco de diálogo con los gobernadores para votar en particular los temas más complejos que tenía la ley".

"Lamentablemente el Gobierno no hizo, o lo hizo tardíamente. Caputo llamó a los gobernadores, pero tal vez hacía falta más. Y haber dialogado no era una debilidad del presidente, me parece que es importante que más temprano que tarde lo haga", recalcó.