El intendente de San Rafael, Omar Félix, le advirtió a Javier Milei que "este camino es de mucho riesgo"

Durante la realización de la Fiesta de la Vendimia departamental, el intendente de San Rafael, Omar Félix, se refirió a la coyuntura nacional y advirtió en relación al gobierno del presidente Javier Milei que "este camino es de mucho riesgo". En tanto, aseveró que "no se puede hacer política sin las herramientas de consenso y de acuerdo".

Félix aseguró que su postura "siempre va a ser dialoguista y de búsqueda de consensos". "No se puede hacer política sin las herramientas de consenso y de acuerdo. Nosotros vamos a seguir en ese camino. Hoy con expectativa y prudencia ante un fenómeno político que antes no se había vivido en el país. A pesar de que algunas nos hacen ruidos", sumó.

"Aceptamos, pero no coincidimos. Lo aceptamos porque es la decisión de los argentinos. No hay sorpresa en esto. El presidente dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Los ciudadanos votaron eso y aquí no hay sorpresas. Sí corresponde -los que podamos- advertir que este camino es de mucho riesgo. No significa que obstruimos.

"Realmente deseamos que esto salga bien. Si sale bien vamos a estar contentos y reconocer que los equivocados éramos nosotros", aportó Félix, que ingresó al evento en el teatro griego Chacho Santa Cruz acompañado de la vicegobernadora, Hebe Casado; el exintendente sanrafaelino Emir Félix; y representantes de diferentes ámbitos gubernamentales y legislativos.

Omar Félix entró acompañado de la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi.

Respecto a la celebración de la Vendimia, la cual había sido suspendida por inclemencias climáticas, dijo: "Hemos podido realizarla. Veníamos complicados con pronósticos que no se dieron, pero por prevención debíamos garantizar no tener ningún tipo de alerta".

"Vivimos esta vendimia como lo que es: el homenaje a nuestros agricultores. Esta es una fiesta fuera de lo común a nivel nacional, con características muy particulares, que seguramente disfrutan todos los en este histórico espacio", añadió el jefe comunal.

En relación a la época de crisis, consideró que "la fuerza de los sanrafaelinos, la fe, el optimismo y la esperanza, es lo que nos va permitir salir adelante".