Otro importante organismo nacional se queda sin conducción en Mendoza

Se acercaba el fin de 2023 y MDZ lo alertaba: organismos nacionales de gran impacto social no tenían conducción en la provincia de Mendoza -al igual que en el resto del país- y esa situación un mes y medio después, lejos de solucionarse, se agravó. Al PAMI (que hay rumores que podría tener un presidente a la brevedad) y a la Anses, se suma Vialidad Nacional.

Es que su responsable en Mendoza, Guillermo Amstutz se cansó de esperar que llegara a alguna decisión del presidente Javier Milei para poder irse. Por lo tanto, esta semana será la última en la que el histórico dirigente peronista ocupe el cargo y a partir del martes 20 de este mes, ya no será parte del organismo. ¿Tendrá reemplazo o quedará acéfalo como aún están el PAMI y la Anses?

Reacio a la gestión de la obra pública, que decidió cortar, hasta tanto no mejore la situación económica del país, según dijo, Milei permitió apenas asumió que nadie ocupara el cargo de titular nacional de Vialidad luego de que se fueran quienes estaban al frente durante la presidencia de Alberto Fernández- y quedaron en cambio, a cargo los titulares de distrito a la espera de los nuevos responsables locales. Con Anses y el PAMI no ocurrió lo mismo: Milei nombró a los responsables nacionales (al primero, Osvaldo Giordano, le acaba de pedir la renuncia pues responde al peronismo cordobés que no apoyó en su totalidad los artículos que se discutieron de la ley ómnibus) pero dejó a las provincias, por ahora, acéfalas, lo que genera muchos reclamos de acuerdo a cada situación local.

Amstutz se quedó estos dos meses a la espera de la designación del nuevo titular de IV distrito de Vialidad nacional. Su idea, contó convencido este diario, al igual que el resto de los administradores de todas las provincias, era quedarse para poder hacer el traspaso "como corresponde". Tuvo que resolver inconvenientes con las empresas durante estos meses porque no hubo ninguna indicación clara por parte de Nación. Además, estuvo a cargo del patrimonio pese a no poder firmar nuevas licitaciones ni impulsar decisiones políticas. Al no existir autoridades nadie marcó los rumbos ni autorizó certificaciones, ni las formas de pago, entonces las empresas fueron disminuyendo todo el trabajo con el paso del tiempo hasta quedar prácticamente en cero.

Guillermo Amstutz, hasta el 20 titular del IV distrito de Vialidad Nacional.

En los últimos días, informó Amstutz informó en diálogo con MDZ radio que las dos obras que continuarán en la provincia de Mendoza a un ritmo mínimo," son la doble vía a San Juan, que está al 85% y la variante Palmira, que está en un 37%. Hoy no hay plazos, una de las cosas que hemos acordado con las empresas es generar ampliaciones de plazo adecuadas a este ritmo de inversión y no hemos fijado plazos fijos. Son acuerdos y entendimientos porque sabemos que no la terminan de acá a junio y menos que menos si no hay un interlocutor válido que le diga cómo les van a pagar, cuándo le van a pagar, cómo van a actualizar los valores de algunos productos".

Pero además, contó que se va. Su último día de trabajo será el martes 20. Según pudo saber este diario, entre los empleados del organismo en Mendoza, han cambiado los ritmos de trabajo y algunos temen por cómo será su situación luego de que Amstutz diga adiós y por ahora nadie ocupe su lugar.

Video: Mendoza Antigua.