Obra pública en Mendoza: qué obras quedaron frenadas y cuáles continúan

La paralización de la obra pública en Argentina ha provocado suspensiones en la construcción y despidos de trabajadores a lo largo y ancho del país. Esta medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei desde su campaña electoral, pero que ya está dejando consecuencias. MDZ Radio 105.5 FM habló con el jefe de distrito de Vialidad Nacional que estará a cargo hasta el 20 de febrero, Guillermo Amstutz, sobre la dificultad que trae esta decisión política del Gobierno nacional sobre el sector.

En primera instancia, comentó que "ha habido una diferencia importante entre una gestión y otra. Con respecto a los tiempos de Alberto Fernández y Sergio Massa, que fueron las autoridades que me pusieron en el lugar que estoy, hubo una disminución del ritmo de obra acordado porque estaba acordado con las empresas conforme al ritmo de inflación que teníamos y la disponibilidad de cumplimiento de pago. Entonces, con las empresas fuimos acordando con cada una de ellas un ritmo de obra que les permitiera a las empresas trabajar y que garantizara que en los tiempos establecidos, el Gobierno le pagaba los certificados".

"Con el cambio de Gobierno y todos los anuncios con respecto a la paralización de la obra pública, indudablemente que lo primero que ocurrió, no con el cambio de Gobierno sino con la elección de Javier Milei, fue que se abrió en la obra pública un compás muy grande de incertidumbre. El cual con el transcurso del tiempo se ha ido profundizando, porque al no haber autoridades que definan los rumbos, ni las certificaciones, ni las formas de pago, las empresas disminuyeron muchísimo el ritmo de trabajo en diciembre y prácticamente en enero han terminado de paralizar todas las obras, salvo dos de ellas", agregó.

Guillermo Amstutz indicó que "las dos obras que continúan, a un ritmo mínimo, son la doble vía a San Juan, que está al 85% y la variante Palmira, que está en un 37%. Hoy no hay plazos, una de las cosas que hemos acordado con las empresas es generar ampliaciones de plazo adecuadas a este ritmo de inversión y no hemos fijado plazos fijos. Son acuerdos y entendimientos porque sabemos que no la terminan de acá a junio y menos que menos si no hay un interlocutor válido que le diga cómo les van a pagar, cuándo le van a pagar, cómo van a actualizar los valores de algunos productos. Entonces, hay una serie de incertidumbres que hacen que las empresas no quieran abandonar las obras, pero tampoco están dispuestas a entrar en una incógnita donde no saben cuánto capital van a perder".

Incertidumbre por lo que pasará con la obra pública en la provincia.

Por otra parte, también mencionó las obras que se encuentran frenadas: "Estas obras son la construcción de los puentes, el túnel internacional, la recuperación de una obra que hicimos que es la Ruta 40, la Ruta 186 en Malargüe que va hacia la Laguna de Llancanelo, y había otra obra que ya estaba paralizada por problemas de proyecto, que es la ampliación de trochas entre Aguas del Pizarro y Potrerillos".

"Sobre las obras que paralizaron sus tareas, he tenido que asumir la responsabilidad de ordenar administrativamente esta situación para poder dejar toda la documentación en condiciones, de manera tal que cuando asuman las autoridades efectivas de este Gobierno, puedan decidir si le dan continuidad a las obras o si rescinde los contratos. Esto de manera tal que no se encuentran con una judicialización, que sería lo peor que nos puede pasar, y un poco por la confianza que hemos construido con las empresas durante estos años de trabajo, hemos podido llegar a entendimientos que nos han permitido las neutralizaciones en comunes acuerdos en evitar gente en las empresas que se están haciendo responsables de la custodia de las obras y los desvíos que hoy están existentes para la operatividad de de las rutas", concluyó.

Escuchá la nota completa