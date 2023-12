Los organismos nacionales que están acéfalos en Mendoza generan reclamos

Mientras el presidente Javier Milei se concentra en el anuncio de grandes cambios en la política económica del país, pasan los días y no nombra a los responsables en Mendoza -ni en el resto de las provincias- de tres organismos muy importantes para el funcionamiento del Estado: se trata del PAMI (la obra social de jubilados y pensionados); la Anses (la Administración Nacional de la Seguridad Social, que maneja las jubilaciones y otras prestaciones) y Vialidad nacional (maneja las obras viales). Esta acefalía lleva a problemas en las operaciones diarias de los organismos.

En el PAMI a nivel nacional fue nombrado Esteban Leguizamo, quien hasta mediados del año pasado estaba cargo de una de las unidades del organismo. Sin embargo, la situación en Mendoza es la siguiente: no existe el nombramiento de ningún responsable local, por lo tanto, se le pidió a las autoridades del gobierno anterior que se quedaran hasta que nombren a alguien. El titular de la Anses Mendoza del Gobierno anterior, Martín Sevilla, sigue a cargo junto al doctor Eduardo Hernández, quien es el coordinador general ejecutivo, es decir, la segunda autoridad después de Sevilla, pero fueron nombrados por la anterior gestión y están a la espera de sus reemplazantes.

En la Anses, el extitular de la región Cuyo, Carlos Gallo, dejó el cargo apenas asumió Milei. El presidente puso en funciones a nivel nacional a Osvaldo Giordano, ex secretario de Finanzas del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Pero en Mendoza no hay nadie que sea el titular político de la entidad.

Es más, aún no asume ningún jefe regional en todo el país y menos los jefes de oficina. ¿Cómo funciona el mega organismo en todas las provincias? "Con personal de carrera que garantiza que las prestaciones no se caigan", contaron a MDZ desde el mismo ente.

Carlos Gallo y su anuncio de despedida X@cgalloc.

Para ambos organismos, ya hay algunos nombres en danza que provienen de los partidos que conforman La Libertad Avanza, el frente de Milei, en la provincia. Sin embargo, nadie ha sido confirmado en ningún cargo por en las últimas horas.

En tanto, en Vialidad Nacional la situación es peor: no hay nadie a cargo del organismo a nivel nacional -se fueron los titulares nacionales que respondían al gobierno de Alberto Fernández- y quedaron los de distrito a la espera de los nuevos responsables locales, a pedido de la gestión de Milei. El histórico dirigente peronista Guillermo Amstutz sigue por lo tanto en sus funciones. "Cuando se designe el nuevo administrador, voy a hacer el traspaso como corresponde. Lo mismo ocurre con el resto de las provincias. Hemos quedado los administradores locales a la espera de los nuevos titulares", le dijo el funcionario a MDZ.

Amstutz es responsable de continuar las obras acá, de resolver situaciones imprevistas y del patrimonio hasta que no haya un nuevo titular. "Sin embargo, las grandes decisiones no se pueden tomar ni se pueden hacer licitaciones porque no hay nadie a nivel nacional a cargo de Vialidad". Habrá que esperar a ver la relevancia que le da la Nación a este organismo, teniendo en cuenta que Milei ya avisó que como "no hay plata", no se harán por ahora "nuevas obras".