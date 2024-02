María Eugenia Vidal se sinceró y respondió si aceptaría sumarse al Gabinete de Javier Milei

La diputada nacional María Eugenia Vidal volvió a desestimar la idea de sumarse al Gabinete de Gobierno de Javier Milei y sostuvo que "no es urgente" el lugar que ocupe, sino "sacar a la Argentina adelante".

"A mí no me desesperan los cargos en general", sostuvo. Además, la legisladora agregó: "Creo que es un momento para ayudar, poner el hombro y creo que podemos seguir conversando, trabajando en conjunto muchas cosas con el Gobierno. Sin cargos. Siempre que tengamos en claro los valores y el rumbo. Creo que los cargos son el final de la discusión, no el principio".

En contacto por LN+, Vidal hizo alusión a la intención de un sector del PRO, encabezado por Patricia Bullrich, de avanzar en una alianza con La Libertad Avanza.

"Primero pongámonos de acuerdo en el qué", consideró la exgobernadora. En ese sentido, destacó que ambos espacios "comparten" el "rumbo económico" y que están a favor del déficit cero, la desregulación y la reforma laboral.

Sin embargo, aclaró: "Creo que falta discutir lo institucional". En ese sentido, remarcó la necesidad de que el Gobierno explique "qué va a pasar con la Corte" y cómo funcionará la independencia de los tres poderes del Estado.

"No lo hemos discutido. Me parece que cuando uno va a un proyecto común, se necesitan valores sobre qué hacer con las instituciones, qué hacer con la economía, qué hacer con la pobreza", explicó.

Además, Vidal subrayó la importancia de que Milei y los gobernadores avancen a "un nuevo pacto fiscal" y remarcó que se debe "hacer una reforma tributaria",

"Entonces creo que la discusión de la coparticipación ha ido generando parches que no hacen más que generar más inequidades, Hay que poner todo arriba de la mesa y tener una discusión, no pensando en cuál es la mía o cuánto me voy a llevar a mi provincia, sino pensando justamente cómo le vamos a garantizar a los argentinos lo que el Estado tiene que hacer", planteó.

Acto seguido, aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof, quien puso en duda el inicio de clases si el Gobierno no transfiere el Fondo Nacional Docente a su provincia y recordó que el gobernador recibió "más de 4 mil millones de dólares" en transferencias discrecionales durante la presidencia de Alberto Fernández.

"La Legislatura acaba de aprobar un endeudamiento de 1.800 millones de dólares y que además acaba de aumentar los impuestos un 300%.Si todo eso no le garantiza el inicio de clases, ¿qué se lo garantiza? ¿Cuáles son sus prioridades? Después, si quiere que vaya a discutir con el presidente, que se lo devuelva. Pero no puede poner en crisis el inicio de clases después de haber tenido dos años de escuelas cerradas argumentando que era la pandemia", disparó.