María Eugenia Vidal se refirió a la posible alianza del PRO con el Gobierno y reveló si le ofrecieron asumir en el ANSES: qué dijo

María Eugenia Vidal se refirió a la posibilidad de una coalición de gobierno entre el PRO y La Libertad Avanza y fijo una contundente postura: "Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar".

En el marco de las versiones entre un nuevo rediseño político que involucre al espacio oficialista con el partido fundado por Mauricio Macri, la diputada aclaró por FM Milenium que su fuerza política no tiene un acuerdo de "cogobierno" con La Libertad Avanza.

Asimismo, recalcó que "un cogobierno es algo muy distinto" y consideró que "esa discusión debe darse primero" dentro de su espacio. "Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el Gobierno. Me parece prematura hablar de cargos", agregó.

De esta forma, la exgobernadora bonaerense también negó los trascendidos acerca de un posible ingreso al frente de la ANSES, tras el despido de Osvaldo Giordano del organismo.

El PRO se encuentra en medio de varios cortocircuitos tras el acuerdo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri con Javier Milei antes del balotaje en el que logró imponerse.

En tanto, el exjefe de gobierno porteño y referente del espacio, Horacio Rodríguez Larreta aún mantiene una mirada distante de las que mantienen tanto Bullrich, Vidal y Macri.

"Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido", sentenció Vidal en ese sentido.