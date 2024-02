Fin de una era: el radicalismo da el portazo y se va de Juntos por el Cambio

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) "no existe más" desde que Patricia Bullrich y Mauricio Macri "se juntaron de manera inconsulta" con Javier Milei, y afirmó que ya "no existen motivos para continuar en una coalición".



"Juntos por el Cambio no existe más desde el día que Patricia Bullrich y Macri se juntaron de manera inconsulta con Milei después de la (elección) general. No existen motivos para continuar en una coalición con el PRO. La filosofía del gobierno nos aleja cada vez más y si el PRO se acerca a ellos se aleja del radicalismo", afirmó Manes.



En relación a las declaraciones del presidente sobre el radicalismo y el frustrado debate de la Ley "Bases" en el Congreso, Manes afirmó que "el radicalismo representa lo opuesto a Milei" porque es un partido donde "las ideas se discuten de manera horizontal y con reflexión".



"Echarle la culpa a los demás es la política mas simplona y la que menos resultados va a tener para la sociedad", amplió.



Para Gastón Manes, el presidente Javier Milei puede decir "lo que quiera de los radicales" y afirmó que "no lo respeta intelectualmente".



"Milei está buscando chivos expiatorios, es una dinámica ajena a nuestro partido y a las soluciones de la Argentina, votamos en contra la ley Bases en general porque sabíamos que no hay chance de diálogo productivo con una persona de estas características", sostuvo.

Gastón Manes fue quien terminó de confirmar la noticia.

En cuanto al rol de los gobernadores radicales, Gastón Manes expresó que se encuentran "matices marcados" y que tienen "intereses genuinos de defender su gestión".



"Cuando sos gobernador o intendente tenés que negociar con el Gobierno nacional y entiendo que hay conflicto de intereses", admitió.



Finalmente, Manes indicó que el radicalismo tiene que ir hacia "un centro popular" porque en el país "no hay incentivos para la moderación".