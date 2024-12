Javier Milei apuesta todo (y sin red) al impulso de la ola libertaria

La decisión oficial, por ahora, es avanzar en soledad. Que se sumen los que se quieran sumar, pero el Gobierno de Javier Milei entró en la lógica de profundizar su identidad. “No hay posibilidad de un pacto de Milei con Cristina, es no conocerlo”, dicen por un lado. “Macri y el PRO nos critican con cosas que ellos no fueron capaces de hacer”, suman por el otro. En La Libertad Avanza se solidifica la idea de que vienen a romper con todo el pasado y, por ende, no pueden quedar pegados a los anteriores.

Hay un factor clave para avanzar en esa decisión y es el respaldo de las encuestas. Hubo una coincidencia entre la búsqueda de apoyos políticos (los 87 héroes) con la merma en los sondeos. Ahora que se recuperó y la imagen de Milei está revitalizada, la dinámica parece ser otra.

El objetivo es clave: que el apoyo popular que llevó a Milei al poder sea el mismo que le permita avanzar con sus reformas. O, por lo menos, tener el respaldo electoral para avanzar más adelante con las reformas. El Presidente llega al aniversario de su primer año de mandato alejado de todos los acuerdos que parecían los más naturales al iniciar el gobierno. Lo que se conoció como la alianza del balotaje.

Por eso, el Congreso terminó siendo un páramo. No está logrando el Gobierno aprobar sus iniciativas (algunos esperan que prosperen acuerdos subterráneos) pero tampoco pudo la oposición avanzar con sus propios proyectos.

Desde La Libertad Avanza se suelen quejar de que les pidan un nivel de pureza que no tuvieron ninguno de los anteriores. ¿Por qué tienen que avanzar con Ficha Limpia si eso les imposibilita otros acuerdos cuando ningún otro gobierno lo logró?, es una de las preguntas que se hacen. Pragmatismo a full.

Ficha limpia quedó out. Se debatirá una nueva iniciativa y, tarde o temprano, Milei podrá decir ‘vieron, tenemos una ley, incluso mejor a la que se iba a votar’. ¿Será necesariamente mejor? ¿Por qué no lo plantearon antes del debate en el recinto? Quedó la sensación de que fue más una excusa para salir de un brete que una postura real. El Gobierno negoció algo con el kirchnerismo (la reelección de Martín Menem parece poca cosa) y al mismo tiempo marcó distancia del PRO, espacio que fue el que avanzó con más ímpetu para apurar el proyecto. Lejos quedaron las mesas de coordinación en Casa Rosada, donde La Libertad Avanza, PRO y MID planteaban estrategias a seguir.

Una de las reuniones de coordinación que hubo entre la Rosada y los bloques de LLA, PRO y también radicales. Ya no se hacen. Foto: Presidencia.

Presupuesto 2025 también quedó out. El Gobierno tenía a casi toda la política sometida a que se votará con algunas pocas correcciones, pero allí apareció la desconfianza. En la Casa Rosada creen que en el debate en particular iban a aparecer pedidos de modificación que no iban a poder frenar. Por eso, cuentan, no se puso el tema en el temario de sesiones extraordinarias. El problema es que no es una ley más, es la ley de leyes, clave en todo sistema republicano, pero al gobierno de Milei eso parece no preocuparle.

La doctrina para la Corte Suprema

Es que el manual de doctrina libertaria es claro en que las herramientas a utilizar son las mismas que siempre utilizó la casta, el enemigo. La queja recurrente es a una especie de “buenismo” que sienten que aflora cuando gobierna un espacio no peronista. Si no hay Presupuesto, dicen, es por culpa de los opositores y los cambios que impulsan, por lo que no se rasgan las vestiduras por gobernar con papel mojado (el Presupuesto de 2023).

En esa misma lógica se inscribe la discusión por los dos jueces propuestos para la Corte Suprema. Por ahora no hay señales de que prospere ninguna negociación y todo apunta a que en enero, cuando terminen las extraordinarias, los designará por decreto. La política tradicional se escandaliza con la idea de que jueces de la Corte puedan ser designados, en comisión por un año, por decreto. Pero Milei y compañía no titubean en este punto, donde incluso utilizarían herramientas que no se aplicaron (Macri lo intentó pero dio marcha atrás).

La Constitución es clara, en su artículo 99, inciso 4, que el Presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Pero los defensores del decreto leen el inciso 19, que dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. La posibilidad de un acuerdo con el kirchnerismo por los nominados a la Corte Suprema y la eliminación de las PASO se enfrió pero no está descartada. Foto: X.

La discusión no cierra ahí, porque los detractores dicen que los jueces de la Corte Suprema no son empleados, por lo que ese inciso no apunta a ese tipo de cargos. Y los defensores replican leyendo el artículo 110, que al hablar de la naturaleza del Poder Judicial dice que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta…”. Palabra clave: empleos.

Políticamente se convertiría todo en un hervidero. Ya no solo con el Congreso, sino también con la Justicia. Por eso hay quienes creen que las roscas seguirán y que el temario de extraordinarias (y la fecha) no está cerrada. ¿Sale eliminación de las PASO y los jueces de la Corte todo junto? Algunos creen que eso es lo que se está negociando; otros son más escépticos.

Motosierra a full

En su discurso en un encuentro de líderes en La Rural, Milei fue claro en que también prevé seguir avanzando con el ajuste fiscal, para conservar el déficit a rajatabla. Contó que le dijo a su gabinete: “Esto es como un partido de fútbol que estamos ganando 2 a 0, es un peligro. Lo peor que podemos hacer ahora es dormirnos en los laureles; por lo tanto a seguir laburando y sobre todas las cosas más motosierra”. Y remató: “Así que ya saben lo que se viene, que es más motosierra”.

Y en eso el Gobierno parece convencido a seguir avanzando, por más que signifique tocar fibras sensibles, como el de los jubilados, que ya le generó un impacto en las encuestas. Esta vez fueron hacia el PAMI, reduciendo aún más el listado de medicamentos cubiertos al 100%. El vademécum de 170 medicamentos que el gobierno de Alberto Fernández había definido que serían gratis para todos los afiliados ya no existe más. Ahora pasan a tener descuento de entre 50 y 80 por ciento sobre el precio más económico que ya tiene PAMI. “Dejamos de financiar la oferta para financiar la demanda”, dicen en el PAMI. Una nueva medida de recortes en el PAMI despertó la polémica. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los números finales son los que marcarán el impacto del ajuste, algo que todavía no pueden medir porque dependerá de cuántos jubilados pidan el subsidio social. Si fuese por ingresos, el cálculo da que alrededor de un 80% podría pedir el subsidio (ganan menos de $390 mil). Hay que ver cuántos de esos quedan afuera por otros requisitos, como tener prepaga o un auto de menos de 10 años de antigüedad.

Según datos que manejan en Economía, esperan reducir entre un 20 o 30 por ciento el déficit del PAMI. Del total del presupuesto, un 42% se va en medicamentos. Es el segundo más grande, detrás de las prestaciones médicas que insumen un 45% del gasto. Es más factible ajustar en lo primero que en lo segundo. Y así y todo el organismo seguirá en rojo: se prevé un déficit de $ 700.000 millones en 2025.

Ajuste electoral

El panorama de avanzar a los topetazos en el Congreso tiene su correlato en la arena electoral. ¿Hacia dónde avanza La Libertad Avanza? Es lo que intentan descular desde los diferentes sectores de la política.

La relación con el PRO se rompió. ¿Hay chances de que se recomponga? Siempre, es política. Pero desde el macrismo, donde antes pensaban que tenía que haber unidad para ganarle a Cristina Kirchner ahora se empiezan a hacer a la idea de presentarse solos. Y ahora son los que prefieren que no haya PASO. Macri-Milei, una relación en su punto más frío. Foto: NA.

El problema para Mauricio Macri y compañía es que empieza a sonar que hay dirigentes pensando en dar el salto a LLA en las próximas elecciones. Tienen que renovar el año que viene y creen que en el PRO van a tener menos chances si van separados. En muchos lugares, además, tienen armados que son apetecibles para los libertarios y su limitada estructura partidaria.

Para los radicales también es un tema sin resolver. En muchos distritos las conversaciones ya comenzaron. El problema es generalmente el mismo: los candidatos “de Milei” son los que pretenden encabezar las listas. Eso significa que para los referentes radicales de cada distrito, siempre y cuando sean competitivos, les queda el segundo o tercer lugar (siempre mirando también lo que pasa con la paridad de género) en lugares donde con suerte llegan a ganar dos bancas. Karina Milei y Martín Menem vienen viajando a diferentes provincias para promover el crecimiento de La Libertad Avanza en todo el país. Foto: X.

Mientras tanto algunos ya empiezan a pegar el salto. El puntano Alejandro Cacace asumió como subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio de Federico Sturzenegger. Viene de ser secretario parlamentario del bloque que conduce Rodrigo De Loredo en Diputados. Córdoba sigue siendo un misterio. Mientras tanto, el también cordobés Luis Picat, uno de los 5 radicales de los “87 héroes” sigue dando señales de proximidad. Como también lo hace el tucumano Mariano Campero.

El rompecabezas está todavía todo desarmado, pero empieza a haber movimientos. Con los libertarios agrandados por el impulso de Milei y los aliados viendo como se acomodan.

Y lo que empieza a aflorar cada vez más en las superficie es que Milei y los libertarios están sacando los rencores que tienen con el resto del escenario político. No hay libertario de la primera hora que no haga mención a como la política y el periodismo en general los ignoraba, minimizaba y hasta despreciaba hasta hace poco más de un año. El radical puntano Alejandro Cacace asumió como funcionario de Sturzenegger. Foto: X.

Lo dejó en claro esta semana Agustín Romo, presidente del bloque de diputados bonaerenses y uno de los creadores de Las fuerzas del Cielo, en redes sociales con un mensaje apuntado al PRO y Juntos por el Cambio en general. “Ustedes nos conocieron hace 5 minutos porque por soberbios ni nos escuchaban pero los votamos en 2015, 2017 y 2019. Y les pedíamos por favor que vayan a fondo con las reformas. No se animaron, no pudieron o no quisieron. Y nos trataban de plateistas, de liberalotes. Nos insultaban, nos boludeaban y nos ninguneaban. Por no ir a fondo volvió el kirchnerismo. Ahora el pueblo votó a Milei y ya hizo en un año mil veces más que ustedes en 4. Si están a favor de cambiar el país entonces apoyen el proceso de cambio más revolucionario de los últimos 100 años. Y sino bueno, siempre fuimos nosotros contra todos. Estamos acostumbrados”.

De allí la lógica que impera en las filas de La Libertad Avanza, donde no buscan quedar encasillados en un sector político. Más precisamente, no quieren quedar como nuevos referentes del antiperonismo, sino seguir siendo, como le viene a pasando a Milei en las últimas dos elecciones, un espacio que araña votos de todos lados. Por eso no hay lugar para alianzas; es La Libertad Avanza con los que se quieran sumar, vengan de donde vengan. Y si no estás adentro, estás afuera.

Milei, dicen, no está cerrado a los acuerdos, pero lo que no quiere es ceder ni un centímetro. Si para llegar a entendimientos tiene que hacer concesiones, prefiere dar la pelea solo. Si se suben a la ola libertaria, bienvenidos, sino quedarán detrás. El problema es que la ola nunca se sabe si está creciendo o si ya empieza a romperse. Si los vientos políticos cambian, la actitud libertaria los puede dejar vulnerables y débiles. Pero Milei es así, juega a todo o nada.