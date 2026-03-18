El Gobierno elimina restricciones para patentar medicamentos y alinea la propiedad intelectual con EE.UU.

Mediante una resolución conjunta, se derogó el esquema de 2012 que limitaba las patentes farmacéuticas.

En un movimiento estratégico para la industria farmacéutica y las relaciones bilaterales, el Gobierno de Javier Milei derogó este miércoles las restricciones que regían desde 2012 para el patentamiento de medicamentos en Argentina. A través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Economía, junto al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se eliminó el "decálogo" de pautas técnicas que, según el oficialismo, funcionaba como una barrera para la innovación y el derecho de propiedad.

El INPI recupera la facultad de decidir "caso por caso" La normativa, firmada por los ministros Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y el titular del INPI, Carlos María Gallo, deja sin efecto las pautas de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde hace 14 años.

A partir de ahora, el INPI será el único organismo encargado de determinar la procedencia de cada solicitud de forma individual y conforme a la ley, eliminando los condicionamientos previos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que la medida termina con un "atentado contra el derecho de propiedad" que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país.

medicamentos farmacia remedios precios (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Impacto en el mercado local y productos vigentes Un punto central de la nueva resolución busca llevar tranquilidad a los laboratorios que ya comercializan fármacos en el país. La norma establece que:

Sin efecto retroactivo: Los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados.

Continuidad garantizada: Los titulares de nuevas patentes no tendrán derecho a impedir la comercialización de productos ya existentes ni a exigir una retribución por ellos.

Estándares internacionales: Argentina se alinea con las normativas de propiedad intelectual de sus principales socios comerciales. El acuerdo con Estados Unidos y la industria farmacéutica Sturzenegger enmarcó esta decisión dentro de las negociaciones bilaterales con Washington. Según el funcionario, esta "normalización" de la propiedad intelectual es la contraparte necesaria para un acuerdo que permitiría a la industria farmacéutica argentina ingresar plenamente al mercado doméstico de Estados Unidos.